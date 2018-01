Mac for medisinere og pasienter

Nylig lanserte Apple nye iMac Pro, en alt-i-ett maskin for proffbruk. Som for eksempel helsevesenet.

Scan

Innen medisin finnes de mange spesial-anvendelsesområder, ikke minst med integrerte løsninger. Dette gjelder spesielt sykehus, men på mindre klinikker kan man fort se en Mac. Som for eksempel arbeidsstasjoner og spesialoppsett som de fra Acyan.

Radiologi

Men det kan også være spesialprogramvare som benyttes for eksempel innen radiologi som kan anvendes på filer for flere operativsystemer. For eksempel OsiriX, som benyttes til å vise 2D- og 3D-scan av CT- og MRI-scan.

Programmet brukes primært av nettopp radiologer, men kan i prinsippet også benyttes av pasienter for å inspisere egne filer. Disse filene kan være spesielle i den forstand at de er kodet med pasientinformasjon for å sikre personvernet.

OsiriX er nok primært for proff-bruk, men det finnes et alternativ i gratisprogrammet Horos.

Du kan lese mer om OsiriX her. Du finner gratis-programmet Horos her. Sjekk ut en demo-video nedenfor.