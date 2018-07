MacBook Pro 2018: Thermalgate

Noen har det hett, er tittelen på en Hollywood-klassiker.

Men også tumultene rundt den termiske ytelsen til Apples nye MacBook Pro har latt det blir hett rundt ørene til enkelte. Det hele kokte ned til en bug, som nå er rettet.

Termikk, takk

For kort tid siden lanserte Apple (endelig) en oppdatering av MacBook Pro-maskiner, og med toppmodell bestykket med Intel Core i9-prosessorer.

Prisen for toppytelsen er tilsvarende, men det er snakk om solide og støysvake maskiner for profesjonell bruk. Men svarte ytelsen til forventningene?

I mange tester kom Core i9-modellen godt ut, med økning i ytelsen på rundt 30-35 prosent over forrige generasjon fra det foregående året. Apple har selv publisert benchmarks der det garanteres forbedringer i en rekke kategorier, inkludert den stadig viktigere rubrikken grafikkytelse.

Men så dukket det opp en video på nettet av YouTuber Dave Lee. Hans noe spesielle Adobe Premier-oppsett resulterte i at maskinen ble presset så hardt at maskinen klokket ned frekvensen på CPU-en til under base line. Eneste måte å få topp ytelse var å putte maskinen i fryseren (noe som sterkt frarådes grunnet fare for kondens).

Og så eksploderte internett. En maskin som spekket til randen koster 75 000 kroner, mer enn en bil, klarer ikke å levere det som står på etiketten? Mange prøvde liknende tester, men få klarte å gjenskape problemet.

Det som er reelt, er at Apple har prioritert at disse maskinene skal være støysvake også under stress. De har innebygde vifter, som vil slås på når prosessoren presses, men disse og selve kabinettet klarer bare dissipere en begrenset mengde med varme. Svaret er at prosessoren, for å beskytte seg selv mot overoppheting, klokker seg ned slik at varmeutviklingen reduseres.

Dette er standard prosedyre for alle bærbare som ikke har prioritert ytelse over støykulisse, men tilhørende kraftige, kompenserende vifter. Men det syntes å være noe som ikke stemte, likevel. Var det strømforsyningen? Eller grafikkortet?

Barnesykdom

Etter at Apple tok kontakt med Dave Lee, klarte man å gjenskape problemet, som viste seg å være en feil ved implementeringen av en programvarenøkkel for styring av prosessorens termiske konvolutt. Med andre ord kunne det hele rettes ved en programvareoppdatering, og som alle eiere av årets modeller må oppdatere til (gjelder også i7 og i5-prosessorer).

Dave Lee kjørte så testen sin på nytt, og kan melde om ytelse som svarer til forventningene. Han kommenterer at det finnes i9-maskiner som er raskere, ved at disse bruker andre kjøleprosedyrer. Og tross alt er det ikke hele tiden at man rendrer effektsekvenser fra Premiere, så nedklokkingen vil være begrenset – om overhodet aktuell.

Vi gjengir en offisiell uttalelse fra Apple om saken nedenfor.

“Following extensive performance testing under numerous workloads, we’ve identified that there is a missing digital key in the firmware that impacts the thermal management system and could drive clock speeds down under heavy thermal loads on the new MacBook Pro,”

“A bug fix is included in today’s macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update and is recommended. We apologize to any customer who has experienced less than optimal performance on their new systems. Customers can expect the new 15-inch MacBook Pro to be up to 70% faster, and the 13-inch MacBook Pro with Touch Bar to be up to 2X faster, as shown in the performance results on our website.”