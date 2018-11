MacBook Pro med topp-grafikk

Apples nye MacBook Pro kan nå bestilles med forbedret grafikkytelse.

Det er nå åpnet for muligheten til å konfigurere toppmodellen med AMD Vega-grafikk. Men det koster!

AMD Radeon Vega Mobile

AMD har utviklet denne diskrete grafikkjernen spesielt med tanke på integrering i Apples MacBook Pro-maskiner, og det er spesielt det slanke designet som gjør den attraktiv. Samtidig innebærer denne oppgraderingen en seriøs ytelsesforbedring på grafikkintensive operasjoner, og det kan være vel verd investeringen.

AppleInsider har kjørt en rekke tester på de nye konfigurasjonene, hvilke det er to av, og melder om forbedringer på 25 prosent eller mer selv om pristillegget kun er cirka 10 prosent.

Men ha in mente at denne oppgraderingen, som må bestilles særskilt fra Apple, kun er tilgjengelig for 15-tommers toppmodellen. Du kan velge mellom Radeon Pro Vega 16 og Vega 20. Begge har raskt grafikkminne på 4 GB med HBM2.

Denne GPU-prosessoren kommer da i tillegg til den integrerte grafikkjernen, som fremdeles kan benyttes til lavintensive prosesser.

Inngangsbilletten for selve maskinen er 31.490 kroner, og du må bla opp 2.750 kroner på toppen av dette som det «rimeligste» alternativet med Vega 16-grafikk. Den nye prisen blir da 34.240 kroner.

Om du virkelig vil gå «all in» med Vega 20-kortet, koster dette 3.850 kroner mer enn basismodellen, til den nette sum av kroner 35.340 kroner totalt.

Om du tror dette kan være noe for deg, så sjekk ut videoene under for en presentasjon av ytelsesforbedringene. Maskinen kan bestilles fra Apple her.

Via AppleInsider