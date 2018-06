macOS 10.13.5 lansert

Nå er macOS 10.13.5 tilgjengelig for nedlasting.

Med denne kostnadsfrie oppdateringen vil alle kompatible Mac-er få samme mulighet som Apples mobile enheter til å la meldinger synkroniseres mot skyen.

I skyen

For med Meldinger i iCloud vil for det første meldinger du måtte ha på ulike enheter endelig bli synkronisert, i tillegg til at de blir sikkerhetskopiert.

Dermed vil du når du får en ny Mac få hele meldings-historikken tilgjengelig rett etter oppsett. Tidligere måtte man gjenopprette maskinen fra en backup, og da var det igjen kun meldingene på selve Mac-en som ble aktualisert.

Dermed kan altså de med både Mac og iPhone og/eller iPad endelig få avstemt alle meldingene på tvers av enhetene. Mobile enheter må oppdateres til versjon 11.4, som også har med seg AirPlay 2.

Via Apple