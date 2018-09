macOS Mojave er her

Tradisjonen tro er vi her igjen: Operativsystemet for Mac oppdateres.

Kodenavn for årets versjon av os-et er macOS Mojave, oppkalt etter en ørken i California – uttales mohave. De nye, dynamiske bakgrunnsbildene er en referanse.

macOS Mojave

Den mest iøynefallende nye funksjonaliteten er helt opplagt den mørke modusen kalt Dark Mode. Dog: Er det en funksjon eller kun en feature? For alle som jobber med bilder, farger og grafikk har dette lenge vært et ønske. Også på nattflyvninger er dette en hyggelig gest til dine medreisende.

Og så blir det enklere for øynene å se i mørke omgivelser i de sene nattetimer, så vi alle kan ha bruk for det. Det er nok også derfor Apple også har laget de dynamiske bakgrunnsbildene som demper lysheten i takt med klokken slik at det blir natt også i bildet.

Apple brukte lang tid på å utvikle det mørke utseendet fordi hele brukergrensesnitt i appene har blitt finjustert til ikke bare helt sort, men subtile mørke nyanseforskjeller som fremdeles gjør at man klarer å lese og forstå ulike grafiske elementer i brukergrensesnittet.

Stacks

Stacks, eller stabler om du vil, ser ut til å kunne bli en vinner. Rotete skrivebord på datamaskinen som formelig flommer over av ikoner, er et kjent syn for mange, og stacks sorterer disse automatisk for deg i mapper basert på typen dokument. En enkel vårrengjøring, helt automatisk.

Stacks kan også organiseres etter dato eller tags gjennom brukerinnstillinger.

Og mens vi er inne på Finderen – en annen ny funksjon i dokumenthåndteringen er en ny visningsmodus kalt Gallery View. Denne gallerivisningen gir deg en rask forhåndsvisning av dokumentet samtidig som du kan utføre en rekke handlinger på det, som for eksempel merknader.

Og til slutt nevner vi en ny kontinuitets-funksjon kalt Continuity Camera, som lar deg bruke en iPhone til å ta et bilde av noe som er fysisk i nærheten av Mac-en og da raskt bake dette inn i et dokument du jobber med på datamaskinen. Ingen omvei via synkronisering eller importering fra bilde-appen, med andre ord.

iOS-apper

Ja, du leste riktig. Apper for iPhone og iPad kommer til Mac. I første omgang er dette Apples egne apper News, Stocks, Voice Memos og Home.

Ikke alle vil nødvendigvis være tilgjengelige her til lands, men det revolusjonerende er selvfølgelig at utviklere (vi håper på en enkel måte) kan porte noen av den enorme mengden med iOS-apper til Mac. Utfordringen blir å få apper skrevet for berøringsskjerm til å fungere godt på en datamaskin med tastatur og styreflate. Eller får vi snart en Mac med berøringsskjerm?

Og apropos apper: Apples app for apper, App Store, har også fått seg et lite ansiktsløft. Ja, grafikken er fornyet, men tanken er at dette skal hjelpe på eksponering av innhold. Dette underbygges blant annet av en satsning på kuratering av innholdet, ikke ulikt nye App Store for iOS.

Utover dette er det flere forbedringer, såklart, inkludert for Safari. VI nevner for eksempel favicons! Og mer til...

Nedlasting

macOS Mojave er som sedvanlig gratis. Du finner oppdateringen i App Store-applikasjonen under et eget område her. Nedlastingen er på 5,7 GB. Oppdateringen vil være tilgjengelig for maskiner som per i dag kan kjøre macOS 10.8.

Via Apple