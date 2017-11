Manuell kamerakontroll på iPhone

Klar for å ta iPhone-fotograferingen til neste nivå?

Det beste kameraet er det man til enhver tid har for hånden, sies det ofte, og for mange vil det være telefonen.

Klart, har du investert i en speilrefleks eller et speil-fritt kompaktkamera med utskiftbar optikk så vil dette kunne gi deg bedre bilder, men takket være senere tids utvikling har kameraene på de mobile enhetene blitt forbløffende gode og ikke minst konkurransedyktige.

Automatisk

iPhone-kameraet er i prinsippet et pek-og-skyt type kamera for mange. Det finnes en rekke kontroller som gir deg mulighet for å styre eksponering og fokus via touch-kontroller på skjermen.

Og ikke minst en rekke muligheter for post-prosessering på selve telefonen, slik som fjerning av røde øyne, beskjæring, farge-, kontrast- og eksponeringsjustering og dess like.

Men de nyere iPhone-modellene med to linsegrupper har man fått tilgang til optisk zoom fremfor digital zoom, i tillegg til optisk billedstabilisering. Spesielt sistnevnte gir vesentlig forbedrete bilder i situasjoner med lite lys.

Og med iPhone 7 Plus og nye iPhone X så finnes nå muligheten for simulering av studio-lysoppsett i såkalte portrett-modus, en teknologi som også simulerer bokeh-effekt med liten dybdeskarphet slik man kjenner fra speilrefleks-verdenen.

Manuelt

Både filmer, reklamekampanjer og fotojournalisme har utnyttet potensialet i en iPhone med stort hell, noe som ofte inkluderer en rekke teknisk utstyr som lysrigger, stativer og etterbehandling av for eksempel RAW-bilder i Adobe Lightroom eller liknende.

Men man trenger ikke gå "all in" med lysrigger og liknende for å kunne gå litt lengre med fotograferingen. Det er her manuell kontroll kommer inn, og et godt eksempel på en kraftig app som også er lett å forstå og bruke er Halide.

Halide er utviklet spesielt for iPhone og dens touch-paradigme. Både eksponering og fokus kan styres ved bevegelser på skjermen. Og velger du manuell modus kan du få visuell hjelp til å finne rett fokussted gjennom såkalt focus peeking. Her gir appen visuell tilbakemelding i søkeren (det vil si på skjermen) ved å fremheve områder med høy kontrast med farger. Krever iPhone 5S eller senere.

Og på nyere modeller som iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, og iPhone X så støttes også det tredimensjonale dybdekartet som de to kameraene gir slik at man kan arbeide videre med portrettmodus og lyssetting senere.

Og apropos etterarbeid: Ønsker du maks kontroll med finjustering i Adobe Lightroom så er RAW-fotografering støttet av nyere modeller av typen iPhone 6S eller senere. Og med iOS 11 så støttes også det nye HEIC-formatet som har fargerom 4:4:4 Chroma for optimal kvalitet, det vil si et bilde der signalene ikke er komprimert hverken for luminans eller farge.

Kontroll får man også over ISO-innstillinger og lukkertid, som kan overstyres manuelt, i tillegg til hvitbalansen selv om denne er begrenset til fire ulike forhåndsinnstillinger for ulike lysforhold, både innendørs og dagslys.

Et histogram kan også hjelpe med å få eksponeringen riktig slik at man sikrer at spekteret ikke klippes i endene (om ikke dette er tilsiktet). Andre hjelpemidler er grid og vater og kontroll av blitsen slik man også kjenner det fra den vanlige kamera-appen i iOS.

Du finner Halide for iOS på AppStore til 33 kroner her. Les mer om Halide for iOS her.

Sjekk ut en demonstrasjonsvideo fra 9to5Mac nedenfor. Halide stilte appen velvilligst til disposisjon i forbindelse med denne artikkelen.