Microsoft oppdaterer Office 365

Microsoft har nettopp annonsert en lang rekke nye funksjoner som kommer til Office 365-sviten, med litt varierende tilgjengelighet på de ulike plattformene.

macOS

Dette inkluderer såkalt Draft Sync for iOS, nye Ink-funksjoner for Word og PowerPoint, samt kunstig intelligens til Word for macOS.

Ink-funksjonen for Word og PowerPoint brukes i kombinasjon med en digital penn, og vil kunne oversette håndskreven tekst via OCR til maskintekst, og strektegninger til diagrammer.

I Word er det enda flere avanserte muligheter ved at håndskreven tekst kan kombineres med maskintekst, i tillegg til at man kan bruke pennen til å redigere dokumentet (redigere avsnitt, sette inn tekstobjekter og liknende).

Av interesse for Word for macOS-brukere er ikke minst de nye AI-funksjonene som nok kommer til å bli bygget ut mer og mer over tid. I denne omgangen gjelder det oversettings-funksjoner mellom ulike språk direkte i dokumentet over nevral-nettverk.

Det som skjer er da ikke bare ord for ord-oversettinger, men også reformatering av syntaks med tanke på andre ordstillinger i andre språk (setningsstrukturer kan være veldig forskjellige i ulike språk).

iOS

Outlook for iOS har nå en ny funksjon kalt Draft Sync, som lar deg forsette å behandle en kladd som er påbegynt på for eksempel macOS i iPhone-appen.

Og knyttes et kontor-abonnement opp mot Azure Active Directory, kan man også sette opp kontaktvisninger med rikt innhold som da kan vise hierarkiet på jobben – hvilken avdeling man jobber i og hvem som er ens leder (slik at andre kan skaffe seg oversikt, selvfølgelig).

Du kan lese mer om en rekke andre nyheter ved å følge lenken under. Sjekk ut en promo-video nederst.

Via Microsoft