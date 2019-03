Slik fungerer de nye AirPods-ene

Apple har oppdatert de trådløse øreproppene AirPods til erstatning for dagens modell.

Utenpå er alt likt, men skjønnheten kommer som kjent innenfra. Du kan forresten også sette ditt personlige preg på etuiet med gravering.

Apple AirPods

Til å begynne med slet Apple med å få AirPods ut av døren i tide til julehandelen for to år siden. Men i mellomtiden har de blitt en stor suksess, og mange spår dem en lysende fremtid som et Apple-tilbehør med uante muligheter: De kan allerede fungere som en form for hørselshjelp ved å forsterke romlyden (ikke ulike høreapparater), men i tillegg kan det tenkes at de utstyres med helsesensorer, som for eksempel pulsmåler.

De som har hatt Apples trådløses ørepropper (som beleilelig nok ble lansert da Apple valgte å droppe den analoge lydutgangen i iPhone) en stund vil nok kjenne seg igjen i den allmenne oppfatningen av at batterilevetiden taper seg markant etter en viss stund.

Dette skal nå avhjelpes av en ny, innebygget brikke kalt H1 som lover opptil 50 prosent mer taletid. Brikken er utviklet spesielt for hode- og øretelefoner og gir mer effektiv ytelse, raskere tilkobling, og mer taletid.

Apple fortsetter dermed satsningen på egenutviklet silisium, et område der selskapet leder internasjonalt, men som det gjøres overraskende lite poeng av. Er ikke silisium sexy lengre?

Hei Siri innebygget

AIRPODS: Forskjellene på de foregående og de nye AirPods-ene er på innsiden. (Pressefoto: Apple)

Nye AirPods har nå også håndfri styring med Hei Siri-funksjonen. Hei Siri har vært tilgjengelig tidliger ved en kobling mot telefonen, men fra nå av vil dette kunne være en konstant funksjon i selve proppene. For første gang kan du bruke Hei Siri-funksjonen på AirPods til å bytte sang, ringe, justere volumet og få veibeskrivelser kun ved å si: «Hei, Siri.»

Trådløs ladeetui

For å ta ryktet først: Trådløs lading har kommet sakte til Apple, og selskapet annonserte overraskende nok en ladematte for lang tid siden uten at man har klart å produsere dette for salg. Men bilder som har blitt lekket fra iOS-kode viser at henvisninger og bilder av AirPower-matten har begynt å dukke opp igjen. Vi trykker tomlene for at lansering er rett rundt hjørnet.

Nye AirPods leveres enten med standard ladeetui eller det nye trådløse ladeetuiet. Begge ladeetuiene gir ekstra opplading og dermed en total lyttetid på over 24 timer, slik at AirPods alltid er oppladet og klare til bruk.

Det trådløse ladeetuiet er designet for å kunne lades trådløst via Qi-kompatible ladeløsninger. Et LED-indikatorlys foran på etuiet viser ladestatusen. Ladetid sies det ikke noe om - med tanke på at de fysiske dimensjonene er identiske så går det an å håpe på både en kombinasjon av teknologiforbedringer samtidig som ladetiden opprettholdes til dagens nivå.

For dem som ønsker å klippe flere snorer er det også mulig å kun kjøpe det nye trådløst ladbare etuiet og bruke de sammen med eksisterende, førstegenerasjons AirPods. Og det skal også nevnes at det er mulig å gå til en Apple-forhandler for å levere inn sine AirPods for et batteribytte.

Dette er dog ikke en rimelig løsning, så for mange frister det nok med en fornyelse – de nye funksjonene tatt i betraktning. Da kan de gamle brukes som backup eller som nedarvingsobjekt i familien.

Graverende

En annen nyhet for AirPods er at kunder kan legge til personlig gravering gratis på AirPods med standard lateetui og AirPods med trådløst ladeetui når de betaler på apple.com og i Apple Store-appen.

Pris

AirPods med standard ladeetui har en utsalgspris på 1.790 kroner. AirPods med trådløst ladeetui har en utsalgspris på 2.290 kroner. Det trådløse ladeetuiet bestilt separat koster 890 kroner.

Du kan lese mer om nye AirPods hos Apple her. De kan bestilles fra Apple direkte her, og snart også fra forhandlere.

Via Apple