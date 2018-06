Nye filmopplevelser for Apple TV

Apple har annonsert ny versjon av operativsystemet for Apple TV, tvOS 12.

tvOS 12 gir mulighet for avspilling av Dolby Atmos-lyd når oppdateringen blir allment tilgjengelig til høsten.

Dolby Atmos

Funksjonaliteten i seg selv er bare en forutsetning, men Apple lover også at en rekke film-titler vil bli oppdatert med Dolby Atmos-sertifisert lyd, gratis for dem som allerede har kjøpt filmen.

Den samme oppdaterings-strategien ble fulgt da 4K-innhold på iTunes ble lansert samtidig med Apple TV 4K-annonseringen.

tvOS 12 gir også mulighet for såkalt Zero Sign On, som til forskjell for single sign on automatisk autentiseres mot internett-tilbyder når dette er et kabel-tv-selskap.

Apple har inngått en samarbeid med Canal+ i Frankrike for å levere en Apple TV 4K fremfor en tradisjonell kabelboks, og i USA tilbys altså en løsning i samarbeid med en kabel-tv-leverandør der mediespilleren automatisk gjenkjennes i nettverket.

Denne funksjonen kan i prinsippet også komme hit, selv om prinsippet ikke er det mest populære hos tilbyderne.

Live from space

Og til slutt nevner vi at det blir nye skjermsparere for Apple TV, inkludert en live-feed fra den internasjonale romstasjonen ISS.

Via Apple