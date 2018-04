Nye Mac Pro først i 2019

Apples nye proffmodell Mac Pro kommer først i 2019, bekreftes det offisielt.

I 2017 kom Apple endelig til den offisielle konklusjonen at den sylindriske Mac Pro-modellen hadde et design som ikke var bærekraftig.

Den termiske konvolutten var simpelthen for trang, slik at det ikke var mulig å sette inn komponenter med økt strømforbruk (og medførende kjølebehov). Selskapet hadde satset på at GPU-en i større grad ville overta for regnebehovet, men slik ble det ikke.

Gamle takter?

Mange ble selvfølgelig glade da beskjeden kom, ikke minst at det villle bli en helt ny formfaktor. Drømmen for mange er det gamle alu-kabinettet som på folkemunne ble kalt for "osteriven" grunnet den perforerte fronten.

Det som samtidig ble klart, var at det ville ta tid. Ingen lansering i 2017, ble det sagt. Håpet ble 2018, men Apple har nå offisielt gått ut med lansering først i 2019. Det er selvfølgelig lenge til - potensielt over halvannet år - men om ikke annet så er det noe å planlegge etter.

Heldigvis har selskapet i mellomtiden lansert en proff-versjon av iMac som den sorte iMac Pro. Den kan konfigureres opp til et sekssifret beløp, så for veldig mange enkeltepersoner og mindre foretak vil den kunne fylle behovet.

Special Forces

Apple kan videre fortelle at man har satt sammen en spesialteam for å utvikle den nye maskinen, og at fokuset er på 3D-animasjon, visuelle effekter, videoredigering og musikkproduksjon.

Via Techcrunch