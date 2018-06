Nye verktøy for maskinlæring

Under utviklerkonferansen WWDC 2018 introduserte Apple en rekke nye verktøy som lar utviklere integrere kunstig intelligens i sine apper.

Rammeverket Core ML 2 er integrert med Apple-tjenester som Siri, kamera og QuickType for gjenkjenning av scener, personer og objekter i tillegg til prediksjoner basert på dette. Bilde av en kuleis med ulike farger? AI tilsier at isen vil ha ulike smaker.

Maskinlæringsmodeller

Apple blir ofte oppfattet som å henge etter når det gjelder kunstig intelligens og maskinlæring. Samtidig foregår det mye forskning på feltet internt i selskapet, noe den dedikerte maskinlæringsbloggen vitner om.

Der selskaper som Google og Amazon har skapt seg stort handlingsrom ved å eksponere brukerdata for interne modeller, har Apple kjørt en restriktiv linje basert på et ønske om sterkt personvern.

Men det er ikke slik at Apple er avhengig av å kunne se dine feriebilder for å kunne bygge gode gjenkjennelsesrutiner, for det finnes rikelig med databanker som disse teknologiene kan trenes mot.

Kortreist læring

Det Apple derimot har gjort er å legge seg på en linje der man ønsker å kunne dra fordel av den enorme regnekraften som sitter i våre iPhone- og iPad-enheter. Dagens Apple-designede ARM-brikker i A-serien har styrke på høyde med Intel-prosessorer, avhengig av hva man måler. Dette danner grunnlaget for lokale, nevrale nettverk.

Det betyr at kunstig intelligens-operasjoner kan kjøres lokalt, raskere enn om de først må lastes opp til en server. For å få til dette bygger man maskinlærings-modeller som er forhåndstrent for ulike scenarier, og som tar liten plass fordi de er forhånds-optimalisert.

Treningsstudio for modeller

Med Core ML 2, Create ML og Playgrounds for Xcode 10 kan man skape og trene egne modeller.

Eksempler på anvendelse av kunstig intelligens for gjenkjenning gjelder ansiktsgjenkjenning, ansiktssporing, landemerker, tekst-gjenkjenning, rektangel-gjenkjenning, strekkode-gjenkjenning og bilde-registrering (en form for kalibrering).

Ferdige modeller eller bygge egne?

Apple distribuerer også seks ulike, ferdige maskinlæringsmodeller med ulike bruksscenarier. Disse kan brukes til gjenkjenning av over 1.000 unike kategorier som trær, dyr, matvarer, biler, mennesker, flyplasser, soverom, skoger, kystlinjer og mer.

Prøv selv

Du kan for øvrig teste dette på din egen iPhone eller iPad: Gå inn på Bilder-appen og bruk søke-funksjonen. I Norge er det stor sannsynlighet for at du vil få treff for eksempel på søkeordet "snow", men ikke minst steder og personer er det stor sannsynlighet for å få mange treff på, i tillegg til en rekke objekt- og scene-kategorier.

Du kan lese mer om Core ML 2 hos Apple her.