Nye remmer for Apple Watch

I beit etter en gaveidé til jul?

Her har du noen gode tips, hilsen Apple. Tipsene er også til overkommelige priser.

Fancy farger

Eneste problem? For mye å velge mellom. På plussiden: For første gang er den ikoniske oransjefargen til Hermes også tilgjengelig frittstående for oss vanlige dødelige.

Og for å gjøre valgets kvaler mindre har Apple også lansert dette kjekke galleriet der du kan teste ut fargekombinasjoner og ulike rem-varianter på din klokke-modell.

Du kan se en oversikt over alle remmene og fagkombinasjonene hos Apple her. Sjekk ut fire promo-videoer nedenfor.