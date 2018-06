Offisielle nettsider for nye macOS og iOS

WWDC 2018 er over, og nå oppsummeres detaljene.

Apple har selv klargjort egne nettsider for høydepunkter fra OS-ene macOS Mojave og iOS 12.

Den årlige utviklerkonferansen WWDC er for lengst over, men det er såpass mange detaljer som tilkjennegjøres at det tar noe tid å pløye gjennom det hele.

Heldigvis har Apple selv laget en fin oppsummering i form av to nettsider der det de selv mener er de største salgspunktene for henholdsvis Mac og mobile enheter presenteres.

Mojave

For macOS Mojave for Mac er det selvfølgelig den lenge etterlengtede Dark Mode, en innstilling på tvers av hele operativsystemet som gjør brukergrensesnittet mørkt. Selv skrivebordsbildet kan gradvis mørknes og lysnes automatisk gjennom døgnet.

Også mulighetene for utviklere til å porte iOS-apper til macOS er store, noe som Apple eksemplifiserer ved å introdusere Home, News, Stocks og Voice Memo-appene i macOS Mojave.

Også Finderen har fått nye funksjoner, for eksempel bedre forhåndsvisningsmuligheter, måter å ta skjermbilder på samt påtegne disse, i tillegg til en kobling mot kameraet på en iPhone eller iPad for overføring av bilder på direkten.

Sjekk forhåndsvisningen hos Apple her.

iOS 12

Mye nytt er det også å se for Apples mobile enheter, iPhone og iPad, med iOS 12.

Ikke alle er like synlige, dog like viktige – som for eksempel den betraktelige ytelsesforbedringen. iOS 12 er opptil dobbelt så rask som iOS 11 med visse operasjoner, og kan til og med benyttes på den samme maskinvaren. Behov for å kjøpe nytt utstyr kan dermed utsettes minst ett år til.

Gruppe-videosamtaler med FaceTime for inntil 32 personer er nytt, og gjelder dessuten også for macOS. Dette gjelder såvel video- som ordinære lydsamtaler.

Meldinger-appen er sentral på iOS, og nye Animojis samt de nye Memoji, der du kan skape ditt eget digitale alter ego, er blant innovasjonene. Dette kommer i tillegg til nye kameraeffekter, alt i sanntid.

AR, eller utvidet virkelighet, er fremdeles et stort satsningsområde som Apple pusher aktivt. Nye verktøy for utviklere ble publisert med AR Kit 2, inkludert en måleverktøy-app som vil bli en standard del av iOS 12. Og nå blir AR-opplevelsen også tilgjengelig for flere brukere, samtidig.

En annen viktig flaggstang for iOS 12 er styring av skjermtid. Det vil bli langt enklere for både deg selv men også for familien å definere grenser for skjermtid, basert på app eller type aktivitet som spill.

Også nye innstillinger for varslinger på skjerm vil nå i større grad måtte respektere din digitale nede-tid, slik at varslinger undertrykkes om natten eller når du selv setter de i dvale under en familiemiddag eller konsert.

Siri Shortcuts er et helt nytt regelsett som lar deg definere egne snarveier for apper, eller kombinasjoner av app-hendelser, opp mot Siri. På denne måten kan du skape dine tale-snarveier for Siri.

Sjekk forhåndsvisningen hos Apple her.