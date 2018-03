Orden på skrivebordet – eller fanget

Her er løsningen for ryddige skrivebord hos desktop-entusiastene.

iMac-eiere representerer nok det store flertallet av dem som har en Mac på skrivebordet. Mac Pro skal riktignok gjøre sitt store comeback i år, men den er tross alt forbehold proffene. Og Mac mini er det vel snart ikke så mange igjen av...

Men her kommer poenget: Med en skrivebords-Mac følger behovet for et tastatur, kanskje en mus, men for mange kanskje bare en styreflate.

Magisk brett

Apple selger både et magisk tastatur og en magisk styreflate. Skjønt, magisk er Apples egne ord. Det beskriver altså at de er trådløse.

MagicBridge fra Twelve South forener disse to produktene til ett så bordflaten er ren og ryddig. Løsningen kan kombineres på begge sider slik at og både høyre- og venstrehendte kan dra nytte av den.

Høyre/venstre

Tilgjengelig for eksempel fra Eplehuset til 399 kroner.

Du kan lese mer om MagicBridge her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.