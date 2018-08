Parallels Desktop for Mac 14 lansert

Parallels Desktop for Mac 14 er lansert.

Støtte for virtualiseringsløsningen for kommende macOS Mojave samt nyeste versjon av Windows 10 RS.

Virtualisering

De fleste bruker Mac fordi de synes helhetsopplevelsen simpelthen er bedre enn alternativene, programvare og maskinvare inkludert. Derimot hender det at man er prisgitt programvareløsninger som kun finnes for andre plattformer, mest typisk Windows.

En Mac kan fint startes opp i Windows dersom man legger opp til dette via såkalt BootCamp, men da bruker man i praksis maskinen som en generisk Windows-boks. Da er det langt enklere og mer elegant å virtualisere operativsystemet.

Parallels Desktop for Mac er en slik løsning som altså lar deg starte opp både Windows og andre OS som en programvareløsning under macOS, og også apper som kanskje ikke finnes for macOS.

Med versjon 14 utvides den allerede gode støtten for spesielt Windows 10, og nå er altså aller siste versjon fra Microsoft støttet. Det samme gjelder for macOS Mojave når Apple klargjør denne om kort tid, formodentlig i september måned.

Nyheter

Siste versjon av Desktop for Mac 14 bringer med seg ytelsesforbedringer, og spesielt med tanke på OpenGL-grafikk og støtte for 4K-kameraer, ytelsesforbedringer og ikke minst også en komprimering av ressursbehovene. En Windows 10 vil kunne ta mange gigabyte mindre lagringsplass lokalt.

Også en rekke Windows-applikasjoner har fått forbedret støtten under Desktop for Mac, og for kommende Office 2019 er det støtte for trykksensitivitet for pennebruk.

Også it-avdelingen har fått tilgang til enklere løsninger for volum-håndtering av lisenser via epost-aktivering.

Desktop for Mac 14 kan kjøpes frittstående eller som en oppgraderings-lisens. Egne lisenser for undervisningsbruk finnes, samt bedriftsløsninger.

Via Parallels