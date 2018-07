Parallels med verktøyskrin for Mac 

Parallels er kjent for sin virtualiseringsløsning Desktop for Mac.

Ved å kjøre dette programmet kan man starte opp Windows-programmer fra en Apple-datamaskin uten å måtte boote hele maskinen i Windows-modus.

Virtualisert Windows kan være svaret dersom du trenger tilgang til en helt spesiell applikasjon som kun finnes på Win32/64. En annen mulighet er selvfølgelig fjernstyring av en Windows-boks via Remote Desktop, eventuelt i kombinasjon med en VPN-tilkobling.

Velger man å kjøre Windows i Desktop-appen, kan det igjen være behov for enkelte spesialfunksjoner som skal lette dialogen og samarbeidet med vert-operativsystemet macOS.

Toolbox for Mac har vært en slik løsning fra Parallels som en integrert del av Desktop for Mac en stund, men lanseres nå som en utvidet, egen løsning.

Verkøyssettet finnes i tre ulike varianter, eller alternativt som en samlepakke. Dette er:

Screen and Video Pack

Presentation Pack

Disk and System Pack

Disse vil gi tilleggsfunksjoner både for Mac og Windows-delen, og kan kjøpes enkeltvis, som abonnement for hele pakken, eller også som del av en team-løsning.

Funksjoner kan være slikt som undertrykking av meldinger under en presentasjon, skjuling av skrivebords-innholdet under delt skjermvisning, eller diverse systemverktøy for alt fra opprydding av disk-plass til filkonverteringer.

For en presentasjon se promo-videoen nedenfor. Du kan lese mer om Parallels Toolbox for Mac and Windows her.