Pioneer med Lightning-lyd

Ønsker du et alternativ til Apples ørepropper med Lightning-kontakt? Eller hva med en hendig telefonkonferanse-løsning som passer i lommen?

Et centennium senere

Da Apple for en stund siden droppet audiojack-en på iPhone og gikk over til sin proprietære Lightning-kontakt ble det umiddelbart et ramaskrik: 3,5mm-pluggen er godt etablert og velfungerende, ble det sagt, og de som har investert i mer kostbare løsninger basert på denne 100 år gamle teknologien følte seg utenfor.

På plussiden kom bedre plass for Apple på innsiden av telefonen, og dessuten muligheten for aktive ørepropper, hodetelefoner og høyttaler-koblinger med et digitalt signal hele veien frem til forsterkeren, følgelig uten signaltap.

Bluetooth, igjen

Siden den gang har også andre telefonprodusenter droppet lydkontakten. Og det skal nevnes at Apple både inkluderte en Lightning-til-audiojack adapter, som det også går an å kjøpe separat, i tillegg til at man lanserte de trådløse AirPods-proppene med Bluetooth-kobling som endelig fungerer tilfredsstillende. Også her følger flere andre etter, inkludert Google.

Men siden implementering av Lightning-kontakt tilsier sertifisering av Apple (det er også eksempler på reverse engineering), så øker prisen, og ikke minst også kvalifikasjonskravene for å få utviklet kommersielle produkter.

Det har ikke kommet like mange Lightning-kompatible lydprodukter på markedet som man kanskje håpte på. Philips er én av disse, og dessuten også Pioneer – begge etablerte selskaper i lyd-bransjen.

Pioneer har to produkter spesielt tilpasset iPhone og iPad med Lightning-kontakt – det første er et sett med ørepropper, og det andre en liten og kompakt konferansehøyttaler.

Pioneer Rayz Plus

Øreproppene Pioneer Rayz Plus har inline-kontroller for styring av lyd og samtale, og er dessuten støykansellerende. De har også den store fordelen at man også kan koble til ladekabelen i siden av kontrollene for samtidig lading og lytting/tale.

Kommer i to farger – sort og rosa/hvit. Pris: 1.590 kroner.

Pioneer Rayz Rally

Pioneer Rayz Rally er en hendig løsning for telefonkonferanser, og også denne har mulighet for samtidig lading via Lightning. Det er noe usikkert om det er realistisk å bruke ordet «konferanse» for å beskrive bruksområdet, men for mindre møter er det sikkert en fin løsning.

Kommer i to farger – sort og stellargrå. Pris: 1.090 kroner.

Begge produkter er tilgjengelig blant annet på Apple Store, her og her.