Rekordkvartal fra Apple

– Vi er henrykt over å presentere det sterkeste kvartalet i Apples historie, sier konsernsjef Tim Cook. Han sier også at Iphone X har vært selskapet mestselgende telefon siden den kom i november 2017.

Dette til tross for at selskapet har solgt noe færre Iphone-enheter enn forventet. Man hadde forventet et salg på 80 millioner enheter, mens det endte på 77,32 millioner enheter. Sammenlikner man med samme kvartal i fjor solgte selskapet 78,3 millioner enheter. Nedgangen hindrer imidlertid ikke at inntektene fra Iphone økte fra 54,4 milliarder dollar til 61,5 milliarder dollar i forhold til samme kvartal året før.

Liten nedgang

Mac-salget gikk noe ned fra 5,4 millioner enheter til 5,1 millioner enheter hvis man sammenlikner med samme kvartal i fjor. Ipad-salget holdt seg imidlertid stabilt på 13,2 millioner enheter

Samlet sett er det imidlertid glade dager. Omsetningen sammenliknet med samme kvartal i fjor øker fra 78,4 milliarder dollar til 88, 3 milliarder dollar. Dette gir en resultatsøkning fra 17,9 milliarder dollar til 20,9 milliarder dollar.

Når alt er summert opp gir dette Apple en sparegris som nå inneholder 285,1 milliarder dollar. Dette er en oppgang på 16,2 milliarder dollar.

Økt bruk

Tim Cook kan også opplyse at bruken av Apples enheter har steget med 30 prosent på to år. Selskapet kan nå opplyse om at 1,3 milliarder av deres enheter er i aktiv bruk.

Det går kort sagt så det griner i det Cupertino-baserte selskapet.