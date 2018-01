Ryddig reiseruter med reserve

Ferietid er reisetid, og lever man primært på en iPhone eller iPad så trenger man også mobile medialøsninger.

Mobile muligheter

Mobile enheter kan gå tom for strøm - til det finnes det reservebatterier. Mobile enheter kan gå tom for lagringsplass - til det finnes det mobile harddisker. Mobile enheter kan ha behov for å lagre egne meda, slik som bilder fra kameraer - og til det finnes det tilsvarende mobile lagringsmuligheter. Og mobile enheter kan dessuten også ha behov for nettverkstilkobling utenom mobilnett.

Dette kan være fire ulike produkter, men hvorfor ikke slå disse fluene med ett smekk - og da helst i en like mobil mulighet?

1-2-3-4

Bakseteløsninger finnes det flust av, eksterne harddisker med innebygget WiFi. De er ikke så små. Tilsvarende finnes det fiffige og til dels finurlige løsninger for tilkobling av minnepinner og liknende til en iPhone eller iPad - ofte via kronglete apper. Og du kan selvfølgelig også ta med deg en (utdatert) AirPort Express eller liknende for trådløs tilkobling mot hotellets Ethernet-vegguttak. Men verden går fremover.

FileHub Plus fra RAVPower er en mobil reiseruter med SD-kort- og USB-leser og innebygget 6000mAh reservebatteri.

Den lar deg overføre filer mellom SD-kort, USB-drev eller harddisker og din telefon eller nettbrett for å avlaste lokal lagring.

Som en ruter kan den virke som aksesspunkt ved å gjøre et kablet signal om til et trådløst, eller som bro ved å utvide et eksisterende trådløsnett, eller som vanlig ruter mot et modem.

Du kan dele og strømme trædløst video, bilder og musikk mellom tilkoblede telefoner og nettbrett, og også Chromecast og liknende mediemottakere tilkoblet en TV - og tilsvarende en smart-tv. Det er også støtte for DLNA-enheter.

Innebygd SD-kortleser (for SDHC/SDXC) og USB-tilkobling gir trådløs filaksess fra telefon eller brett via en app.

Og det innebygde 6000mAh batteriet gir deg ekstra reservestrøm til telefonen når du ikke er i nærheten av en strømkontakt. Dette kan sammenliknes med en mellomstor batteripakke fra Mophie.

Alternativt

Du kan lese mer om FileHub Plus hos Ravpower her. Sjekk ut en test-video nedenfor. Prisen er 40 amerikanske dollar, eksklusive frakt og norske avgifter.

Et alternativ kan være Kingstons MobileLite Wireless G3 eller MobileLite Wireless Pro.