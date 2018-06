Sett grenser med iOS 12

Den kommende oppdateringen av operativsystemet for Apples mobile enheter gir deg kontroll på hvor mye tid du tilbringer foran skjermen – enten selv, eller på vegne av andre i familien.

Det var under WWDC 2018 at Apple forhåndsviste den kommende versjonen av iOS 12.

iOS 12 for iPhone og iPad er det grunnleggende operativsystemet for Apples mobile enheter, og er som sedvanlig gratis.

Endelig versjon kommer til høsten, og i mellomtiden kan utviklere og andre entusiaster teste nyhetene.

FOMO

Med iOS 12 adresserer Apple bekymringen til dem som mener vi bruker for mye tid foran skjermen, og da primært mobilen. Det å være redd for å gå glipp av viktige ting kan bli en psykisk sperre og skape usunne vaner.

Foreldre prøver ofte å sette visse grenser for barns nettbruk, men det kan være like aktuelt for egne vaner, spesielt i forbindelse med sosiale medier. Interessant nok ser vi at Apple har valgt å droppe integrasjonen av Facebook og Twitter fra den kommende versjonen av macOS.

Sette grenser

Med iOS 12 får du tilgang til aktivitetsrapporter, kan sette appgrenser og dessuten nye kontroller for «Ikke forstyrr» og varslinger. Dette skal bidra til å hjelpe med å redusere avbrytelser og styre hvor mye tid man bruker på skjermen.

Foreldrekontroll ble første gang introdusert av Apple i 2008. Men med den nye versjonen kan du enklere tildele tidskvoter på nett- eller app-bruk, og disse kan også kategoriseres for eksempel ved å si at du kan få en time maksimalt til spill, men lengre tid til lekser eller lesing av bøker. Eller til telefon-appen, slik at man fremdeles er tilgjengelig.

Grenser for skjermtid fungerer slik at man for eksempel kan angi et tidsrom der all nett-tilgang blir utilgjengelig. Forutsigbart, og det vil bli forhåndsvarsler når det nærmer seg. Og dersom man er sin egen herre og styrer dette sel, går det an å «slumre» disse funksjonene ved å tildele seg selv litt ekstra Facebook-tid, men det er grenser for hvor lenge også det vil fungere.

Sammendrags-funksjonen vil kunne fortelle deg akkurat hvor mye tid over en gitt periode som har blitt brukt til nettopp ulike kategorier apper og funksjoner, og man kan lett se hvem som er synderen (Instagram, noen? YouTube?).

Ikke forstyrr

Innstillingene for «Ikke forstyrr» skal gjøre det enklere å holde fokus, samt sikre at man ikke blir forstyrret på uønskede tidspunkter. Det kan være om natten når man sover, eller mens man er på en konsert eller forestilling, eller i en familiemiddag. Eller på skolen.

Det som skjer er at alle meldinger vil bli skjult fra lås-skjermen til enheten tas ibruk igjen på vanlig måte. Så synker kanskje lysten til å svare på meldinger umiddelbart selv om de kanskje ikke er så viktige likevel.

Og mens vi er inne på varslinger: iOS 12 har flere innstilinger for varslinger enn tidligere, og disse kan nå (endelig) grupperes for samme app. Hurra!

Via Apple