Siste Apple-dronevideo noensinne?

Lukkes Apples nye campus også i luftrommet?

Alle som har fulgt byggeprosessen til Apples nye hovedkvarter i Cupertino i California har kunnet glede seg over en rekke drone-videoer fra luften som viser fremdriften.

Luftfoto

Men nå som de siste er i ferd med å flytte inn i nye Apple Park, kan dette komme til å endre seg. Duncan Sinfield, som har skutt flere 4K-videoer, melder at det ikke tar lange tiden fra han sender UAV-en opp i luften til det kommer biler med sikkerhetsfolk kjørende.

Grunnen kan være at toppledelsen nå er i ferd med å ta hus i anlegget, og at det dermed iverksettes langt strengere sikkerhetskrav.

Og nå finnes det også teknologi for å blokkere styringssignaler til dronene slik at de kan tvinges ned. Prisen tatt i betraktning så kanskje man tenker seg om to ganger – i tillegg til at luftrommet er privat et stykke opp, ihvertfall.

Sjekk ut videoen til Duncan Sinfield nedenfor. Det er morsomt å se anlegget i tilnærmet komplett ferdig tilstand, grøntanleggene inkludert.