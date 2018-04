Skarp versjon av macOS 11.13.4 lansert

macOS 11.13.4, som har vært ute til beta-testing i lengre tid med funksjonalitet som både har kommet og gått, er nå offisielt lansert med to store nyheter.

Det dreier seg for det første om Business Chat for Meldinger, og for det andre om offisiell støtte for eGPU, slik at man kan kjøre grafikkintensive spill eller high end VR- og 3D-applikasjoner som krever Metal, OpenGL, eller OpenCL også fra en MacBook Pro.



Business Chat for Meldinger

Business Chat for Meldinger (se til sammenlikning oppdateringen for iOS 11.3 med tilsvarende funksjonalitet for iPhone og iPad) er en måte for næringslivet å komme i kontakt med sine kunder via en chat-kanal som er direkte integrert i operativsystemet og som brukerne er godt kjent med.

Denne måten å kommunisere med vil til å begynne med tas i bruk i USA, og vi har sett tilsvarende måter å ha en dialog mellom sluttbruker og firmaer via chat-kanaler. Typiske brukere er banker, forsikringer, reiseliv som hoteller, og store selskaper med nettbutikker – inkludert Apple selv. I USA er det også mulig å betale med Apple Pay direkte i Business Chat.

eGPU

Men den virkelig store nyheten med relevans for Mac-brukere også her til lands er den nå offisielt implementerte støtten for eksterne grafikk-kort, eGPU.

Apple har publisert en oversikt over hvilke kort og kabinetter som støttes, og det er noen overraskelser. Og regn med å måtte ha en nyere maskin med Thunderbolt 3-evner.

Dette er modeller av typen 2016 MacBook Pro, 2017 MacBook Pro, 2017 4K iMac, 2017 5K iMac, samt 2017 iMac Pro.

Typiske skjermkort som støttes er AMD-kort av typen Radeon RX 570 og RX 580, Radeon Pro WX 7100 og 9100, og også Radeon RX Vega 56, 64, samt Vega Frontier Edition Air. Det anbefales kabinetter fra firmaene PowerColor, Sonnet og OWC.

Man savner selvfølgelig nVidia samt kabinetter fra Akitio. nVidia har et eget driversett for macOS, men denne PCI-E driveren støtter ikke eGPU (offisielt).

Og viktig å merke seg er altså at støtten for originale Thunderbolt, som var tilgjengelig i beta-fasen, er droppet til fordel for Thunderbolt 3. Man kan fremdeles kjøre to eksterne eGPU-er, men det anbefales at disse hver har tilgang til en 87 W-kanal direkte og ikke er koblet i lenke. Sjekk med din maskin hvilke porter som garanterer denne ytelsen.

Det er altså første gang eksterne grafikkort offisielt støttes av macOS, men vi kan vel regne med at støtten utvides på sikt og at også nVidia da kommer inn i varmen. Les mer om eGPU-støtten på denne nettsiden hos Apple.

For øvrig er det som vanlig en rekke mindre forbedringer og feilrettinger, inkludert Safari-forbedringer.