Slutt for Apples nettverksprodukter

Beslutningen fra Apple gjelder hele Airport-serien. Produktene som Apple nå velger å slutte produksjonen av er Airport Express, Airport Extreme og Airport Time Capsule. Det siste produktet er den kombinerte router og backup enheten. Apples beslutning om å avslutte produksjonen betyr ikke at det er helt slutt. Produktene vil selges så lenge lageret varer, men deretter er det uvegerlig slutt.

For forbrukere vil det vel være lurt å satse på alternative produkter fremover i stedet for å kjøpe produkter det er satt en sluttstrek for. Det kan vel også være en idé å se seg om etter en fornuftig erstatter for dem som benytter Time Capsule enheten. Det er ikke vanskeligere enn å benytte en nettverksdisk. Et annet poeng er at når Apple nå avslutter produksjonen vil disse produktene sakke bakover rent teknologisk og har vel også gjort det siden ryktene om produksjonsstans startet. Litt synd for det var forholdsvis gode produkter. Hovedsakelig fordi de var enkle å bruke og svært forbrukervennlige. Apple har ingen planer om produkter som skal erstatte Airport-serien.

Det Apple imidlertid gjør er å komme med en del anbefalinger om hva du bør kjøpe som en erstatning for Airport. Apple anbefaler en ruter som støtter 802.11ac, med dobbelt bånd (2,4 GHz og 5 GHz), WPA2 kryptering og MIMO eller MU-MIMO.