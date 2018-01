Smart-sleeve med batteri

Incase lanserer en elektrifisert utgave av notebook-omslaget for MacBook Pro med en innebygget batteripakke.

Batteripakke

Og det er et solid batteri som er satt inn i IconConnected Power Sleeve: Hele 14,000mAh som reserve. Utover dette er det samme sleeve som er kjent under Icon-navnet fra før. Vekten skulle vi gjerne ha visst, men er foreløpig ukjent.

Trekket er i neopren, med et mykt innvendig fôr. Utvendig er det en form for slagbeskyttelse på enden i tilfelle fall.

Tilkobling for opplading skjer via USB-C, og tilsvarende er det en USB-C kontakt eksponert på siden for å kunne lade eksterne enheter. Alternativt finnes det også en klassisk USB-A kontakt, for eksempel for en USB-til-Lightning ledning for å lade en iPhone.

Just in case

Både eksterne enheter og en bærbar kan dra fordel av de integrerte strømcellene, men for en MacBook Pro kun en enkel ladning fra tom til fullt, men med litt rest-kapasitet for en iPhone.

Produktet blir først å finne i butikkene i løpet av tredje kvartal dette året, og med en pris på rundt omkring 2000 kroner. Er det nærme nok jul så kanskje noen tar seg råd?

Via TheVerge