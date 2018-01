Solid CAD/CAM-modellering på iPad Pro

Nå kan du også gjøre CAD/CAM-modellering på en iPad Pro. Fremdeles noen som tviler på at en iPad kan brukes til seriøs produksjon?

Shapr3D er utviklet spesielt for iPad Pro, idet at bruken av en Apple Pencil er en forutsetning for bruk. Det er presisjonen i pennen som er bakgrunnen for dette, og for å sette en klar standard for interaksjonen og grensesnittet mot appen for hvordan modellering skal foregå.

Mektigere enn sverdet

Det blir ikke feil å si at pennen er mektigere enn sverdet i denne sammenhengen, for å fokusere éntydig på Pencil-input gjør at man virkelig utnytter potensialet i plattformen. Det begrenser også den potensielle brukerbasen, riktignok, men bygger opp under forventningen om et proff-verktøy.

Shapr3D baserer seg på den kjente Parasolid-kjernen, som også skrivebords-programmene SolidWorks, Siemens NX, Solid Edge er bygget over. Det betyr at fokuset primært er rettet mot solids-modellering, noe som gjør appen velegnet for mekanisk produksjon og fremstilling, inkludert 3D-printing - alt prosesser der man er avhengig av vanntette modeller, gjerne med parametrisk oppbygging.

Bygget for pennen

Dog er ikke Shaper3D først ute - sky-baserte OnShape har lenge hatt en tilstedeværelse på iOS, i tillegg til Autodesks FormIt. De to andre har i stor grad fokusert på å videreutvikle plattformene sine på nett, og også FormIt støtter Apple Pencil. Shapr3D føles likefullt som det mest vellykkede eksemplet på en modelleringsapp som fra bunnen av er bygget for pennen.

Du kan modellere i ortografiske projeksjoner, både basert på XYZ-aksenettet men også basert på flater generert i modellen. Feature-verktøysettet inkluderer ekstrudering, omdreining, "lofting", sveip (sweep), skall-funksjon (shell), og boolske operasjoner (subtraksjon og sammenføyning av volumer samt felles kryssende volum).

Når man skisser i 2D kan man angi eksakte mål, og på denne måten også låse modellen parametrisk for å opprettholde visse forhold mellom del-objekter (som vinkler, parallellitet, og liknende).

XT, IGES og STEP

Hvilke funksjoner programmet har vil til en stor grad bestemme nytteverdien, i tillegg til import/eksport-mulighetene. Shapr3D har sitt eget filformat, men støtter også industri-standardene XT, IGES og STEP. Dermed kan du fint begynner modelleringen på iPad og fortsette i skrivebords-programmet på jobben. Du kan også eksportere til STL for 3D-printing.

Du finner Shapr3D på AppStore her. Pro-abonnement koster 219 kroner i måneden eller 1490 kroner i året. iPad Pro med Apple Pencil en forutsetning. Man kan teste appen i to uker.

Sjekk ut en demo-video nedenfor. Du finner også en rekke tutorial-videoer i Shapr3Ds egen YouTube-kanal her. Shapr3D stilte velvilligst en prøveversjon til disposisjon i forbindelse med artikkelen.