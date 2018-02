Sonos disser HomePod

Smarthøyttaler-krigen tilspisser seg.

Apple satser tungt på god lyd, men stereokobling og flerromslyd via AirPlay 2 er ikke klart ennå. Og på smart-siden er konkurrentene foran.

Eplet faller ikke langt fra stammen

Apples HomePod utfordrer selvfølgelig også Sonos, som ikke er en tilsvarende smart leverandør av smarte løsninger, men som har god integrering mot andre lydkilder slik som Spotify. Det har ikke HomePod, om du ser bort ifra muligheten for å strømme Spotify via en iPhone eller iPad.

Men Sonos sitter ikke stille og ser på. I anledning HomePod-salgsstart lanserte de like godt en Spotify-spilleliste (se nedenfor) med et skjult budskap. Om du leser sang-titlene i listen sammenhengende så får du denne hilsenen:

Hello / Apple / Something About Us / Together / Feels Right / Even Though / You’re Crazy / For This / Home / POD / Remember / Two Is Better Than One / Just Playing (Dreams) / It’s A Party / Everybody’s Coming To My House / Even You / Come As You Are / Fruit Machine / No Matter What You’re Told / We’re Going To Be Friends / Over Everything

Vi benytter samtidig anledningen til å gjengi tre grundige video-anmeldelser av HomePod nederst, siden det er en stund til vi får den (offisielt) til Norge. Men vi håper det blir i løpet av 2018.