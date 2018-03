Spill Xbox på Mac

Er storskjermen hjemme opptatt av andre til binge-watching? Strøm heller Xbox One-spillene til din Mac.

I boks

Offisielt støttes Xbox-streaming av spill av Microsoft kun mot Windows-plattformen. Men OneCast for Mac har andre planer, og lanserer en tjeneste som blir tilsvarende det som allerede finnes for PlayStation.

Tidligere måtte man ty til virtualiseringsløsninger, men OneCast lover 1080p-strømming med en native Mac-app med lav forsinkelse.

I utgangspunktet er løsningen tiltenkt et lokalt nettverk, men det skal være mulig å strømme spillene også over en WAN-forbindelse.

Og du kan benytte den trådløse Xbox-kontrolleren ved å koble den til don Mac med Bluetooth (eller USB).

Tilgjengelighet

OneCast for Mac finnes som introduksjonstilbud til halv pris - dette varer ut mars måned. Full pris er 25 dollar, norske avgifter ekskludert. Det finnes en testversjon for utprøving i to uker.

Du kan lese mer om OneCast her.