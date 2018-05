Steam kommer til Apple TV

Valve, selskapet bak spill- og videoplattformen Steam, lanserer to nye apper for iOS: én for spill og én for video.

Steam Link

Dine Steam-spill kan du nå spille ikke bare fra en Mac (eller PC), men du kan sette opp Mac-verten til å strømme disse til appen Steam Link for iOS. Det vil si at spillene blir tilgjengelige på en iPad eller iPhone, og ikke minst også Apple TV.

Kravet som stilles, er at overføringen skjer via kablet Ethernet, eller WiFi med båndbredde på minst 5 GHz.

Og appen vil ha støtte for Apple-sertifiserte MFI-kontrollere i tillegg til Steam Controller.

Steam Video

Men Steam er mer enn bare spill, og tjenesten inneholder nå tusenvis av film- og TV-titler for strømming. Valve slipper en egen iOS-app for aksess av dette innholdet, og streaming blir mulig både over WiFi og over LTE-mobilnett.

Steam Link er planlagt for slipp uke 21, mens Steam Video slippes senere denne sommeren.

Via Valve