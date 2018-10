Test: Bang & Olufsen E6

Bang & Olufsen har lansert en videreutvikling av de trådløse øreproppene H5.

B&O E6 tar H5, annonsert under messen IFA 2018 i Berlin, ett skritt lengre og bidrar også med noen smarte løsninger.

Bang & Olufsen E6

B&Os nye E6-propper er trådløse, men likevel forbundet seg imellom med en ledning som også inkluderer en inline-fjernkontroll. Takket være lav vekt, sprutbestandighet og gode tilpasningsmuligheter er de godt tilpasset en aktiv livsstil.

Er du en som har vurdert Apples AirPods trådløse propper, men er skeptisk med tanke på styringsmulighetene, eller bekymret for å miste dem fordi de ikke sitter tilstrekkelig fast under aktivitet? Da kan E6 godt være noe å se nærmere på.

De er nemlig utstyrt med utbyttbare silikonkapper ytterst for tilpasning til ørekanalen, i tillegg til en Comply-propp i elastisk skum som kan formes til ditt øre. Disse sitter som støpt, og er et fullgodt og langt mer stilig alternativ til bøyler som kan ses hos andre.

I tillegg til silikontuppene er E6 også utstyrt med utbyttbare små vinger på sidene som bidrar til å holde proppene fast i det ytre øret. Kombinasjonen av disse med tuppene gjør at du kan regne med at de vil kunne passe til din ergonomi, også under aktivitet.

Smart lyd

Blant fiffighetene vi finner i E6 er magnetene som sitter i kortenden av proppene og som gjør at man kan bære settet rundt halsen for eksempel i en pustepause, og da vil magnetene holde settet sammen. Ikke bare det – også strømmen slås av og de går over i strømsparemodus.

En annen smart løsning fra B&O i dette lydproduktet er en såkalt clipon-ladekabel med USB. Øresettet har på den forbindende ledningen en ladekontakt som klipses til lade-enden, noe som tillater ladning under avspilling.

Normal batteritid er fem timers bruk og to timers ladetid, og det er spesielt under sistnevnte at samtidig avspilling er av interesse. Oppgitt batteritid samsvarer med vår erfaring. Men proprietære løsninger bærer likevel med seg ulemper i form av kostbare erstatningsdeler dersom uhellet skulle være ute.

Men den virkelig overbevisende grunnen for å investere (for det er et lite løft, med en pris på cirka 3.000 kroner) i disse proppene er etter vår mening lyden. Klart, er du solgt på designet og har råd, trenger du ikke være bekymret for lydbølgene som kommer ut.

Men også i seg selv fremstår lydbildet som det virkelige salgsargumentet, i kombinasjon med det gode designet som gjør at disse når de først sitter i øret fremstår som en tettere konstruksjon mer på linje med lukkede øreklokker fremfor den veldig åpne konstruksjonen i for eksempel AirPods. Også effekten virker kraftigere enn til sammenlikning BeatsX.

Også styremuligheten i B&Os egen app som gir tilgang til en rask og enkel equalizer for å justere lydbildet til en rekke forhåndsprogrammerte profiler, er en langt mer smidig løsning enn Apples innstillinger, som ligger skjult i Innstillinger-appen under iOS.

Kontemporært stilig

Ledningen som forbinder proppene og som også huser ledningskontrollen, er utvendig drapert med tekstil, og bidrar dermed til et eksklusivt design. Det samme gjør aluminiumet som er brukt i huset på proppene. Det følger dessuten med en liten oppbevaringslomme i mykt stoff.

Et lite tips: Tekstilledning kan skape gnisninger mot syntetisk stoff eller stive materialer i for eksempel en jakke, så man må regne med at vibrasjonene kan skape noe lyd som forplantes inn til selve øret via proppene under bevegelse. Dette er avhengige av hvilke silikontupper som velges, og kan også oppleves ulikt på personnivå.

Men også designet er fullt på høyden med det de danske lydekspertene pleier å bidra med på hjemmestereofronten. Stilen er av typen moderne og ungvoksen urban, med en sympatisk fargepalett som virker tidsriktig. For det er ikke til å komme utenom at en av grunnene til å investere i disse proppene også er image. For de er stilige, og på en litt annen måte enn for eksempel Apples mer minimalistiske og stramme designlinje.

Tekniske spesifikasjoner

Fysiske mål: 22 x 26 x 47 mm

Ledningslengde (mellom proppene): 52 cm

Frekvensområde: 20-20.000 Hz

Impedans 16 Ohm

Rundtvirkende mikrofon

Knapper på fjernkontroll: Volum opp, volum ned, flerfunksjonell knapp

Høyttalerelementer: Electro-Dynamic 6,4 mm diameter

Sensitivitet 113 dB SPL +/-3 dB, -3dbFS @ 1 kHz

Vekt: Ørepropper: 21 g. Ladekabel: 13 g

Egen app finnes på AppStore for EQ-kontroll og batteristyring, selv om vi opplevde mindre troverdig tilbakemelding på sistnevnte. E6 kommuniserer med en iPhone eller annen smarttelefon via Bluetooth.

E6 kommer i tre fargealternativer: Plommerød, sort og sandfarget. Kan kjøpes direkte fra Bang & Olufsen for 2.999 kroner. Du kan lese mer om B&O E6 her.

Bang&Olufsen stilte velvilligst et eksemplar til disposisjon for utprøving.