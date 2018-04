Tips om kode-apper

Er du på utkikk etter en enkel app for å skrive kode, markup eller bare ren tekst?

IDE

Profesjonelle utviklere arbeider som oftest i komplekse utviklingsmiljøer (IDE). Et eksempel på dette er selvfølgelig Microsofts Visual Studio, eller verktøy fra JetBrains som Rider og andre (avhengig av programmerings-språk). For store, komplekse prosjekter der man utvikler rett mot sammen-satte program-API-er eller store databaser vil det være rett valg. Og prisen er ofte tilsvarende.

Nå finnes Visual Studio siden nylig også for Mac, og retter seg kanskje primært mot ASP.NET og Unity, men også for web og løsninger for mobile plattformer. I tilegg finnes også Visual Studio Code, et lett og dessuten gratis program for macOS med tilleggsmoduler for mange ulike språk som Python.

Indie

For dem som ikke er avhengig av å vedlikeholde store kodebaser, finnes det en rekke «slankere», men likefullt kraftige verktøy. De er tiltenkt noe ulike formål, men har mange likhetstrekk, og har (i varierende grad) mulighet for å installere tilleggsmoduler for syntaksmarkering, autokomplettering og re-faktorering; og kanskje til og med kompilering.

Vi nevner her tre eksempler: Sublime, Atom og Brackets.

Brackets

Brackets er et enkelt tekstredigeringsprogram som er tilgjengelig som åpen kildekode og tilrettelagt for web-utvikling – og da kanskje spesielt for front end-utviklere.

Det er støtte for Live Preview mot en nettleser, og programmet har også funksjon for å redigere CSS-kode direkte i en popup (i stedet for i andre faner) med såkalt Inline Editor. Blant en rekke andre viktige funksjoner er det nå også mulighet for JS re-faktorering.

Sublime

Sublime 3 er en ganske avansert applikasjon som også finnes for andre plattfomer. Kjente og kjære funksjoner er mini-kartet av koden, samtidig redigering av variabler og seleksjoner gjennom hel dokumentet samtidig, en egen programmerbar API som åpner for et eget økosystem av tilleggsmoduler, side-ved-side-redigering av flere dokumenter samtidig, samt indeksering av klasser, metoder og funksjoner gjennom hele prosjektet.

Sublime 3 finnes for såvel macOS som for Windows og Linux.

Atom

Også Atom er en kryssplattform-applikasjon som i stor grad kan tilrettelegges med tilleggspakker og ulike visuelle temaer. Et eksempel på en tilleggsmodul som kan være interessant for dem som ønsker å samarbeide med andre i prosjekter, er Teletype, som åpner for redigering i sanntid.

Atom har også mulighet for tilleggsmoduler slik at man kan oppnå IDE-aktig funksjonalitet med støtte for integrasjon av ulike utviklingsspråk. Det betyr automatisk kode-komplettering, definisjoner og referanser i tilegg til diagnostikk (feil og advarsler). Språk som håndteres er mange, inkludert Java, JavaScript, JSON, CSS, C#, C/C++, Python, Flowtype, HTML, PHP, Ruby, Perl, Objective-C, Typescript og flere til.

Atom har også mulighet for å installere støte for GitHub slik at man kan håndtere publisering av kode og styring av versjoner mot nettbasen.

Atom er tilgjengelig for macOS, Windows og Linux. Atom er tilgjengelig som åpen kildekode, gratis. Sjekk en video nedenfor som presenterer installasjonen på macOS.