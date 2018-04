Vår-stroppene er her

Apple har sluppet vårkolleksjonen av stropper for smarturet Apple Watch.

Denne sesongens oppdatering inkluderer vevde nylon-bånd med farge-alternerende striper, eksklusive Nike-bånd som matcher fargene med de nyeste Nike-løpeskoene, og en spesiell ny kant-farge som benyttes til de fancy Hermès-remmene.

Typer

De typiske produktene i serien er Sport Loop med justerbar borrelås, Sport Band med myk fluorelastomer, Nike Sport Band som en variasjon av denne men med perforeringer, en type i ren vevd nylon, en rekke lærremmer, samt en rekke varianter i rustfritt stål i vevd eller leddet utgave.

Stroppene er tilgjengelige for bestilling på Apples nettbutikk, samt direktesalg fra egne butikker og fra forhandlere. Merk at Hermès-remmene ikke blir tilgjengelige for salg direkte i Norge.

Du kan se dagens utvalg av remmer hos Apple her.

Via Apple