Vet du veien til Mars?

Google goes Ganymede, kunne man si. Er du nysgjerrig på en liten månelanding på Jupiters største og mest massive måne Ganymedes, så ta turen til nye Google Maps.

Google in space

Der vil du også finne 11 andre himmelske legemer, inkludert den internasjonale romstasjonen (som vel strengt tatt ikke er en del av denne kategorien).

Bildene av både planeter og deres måner er resultatet av de over en halv million fotografier som er sendt tilbake til jorden av romsonden Cassini siden den ble satt ut på sin ferd gjennom rommet for to årtier siden.

På en vanlig nettleser kan samme oppleves fås her.

iOS 11 og iPhone X

Samtidig passer det fint å gjøre oppmerksom på at Google nå har oppdatert kart-appen i tillegg til produktivitets-appene Docs, Sheets og Slides (deres svar på kjerneappene i Microsoft Office) til iOS 11, og ikke minst også til den store skjermen på iPhone X.

Du finner Google Maps for iOS på AppStore her. Googles andre iOS-apper, inkludert Docs, Sheets og Slides, finner du her. Sjekk ut en promovideo for planeten Mars i Google Earth nedenfor.

Via Google blogs