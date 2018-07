Visual Studio Code blir portabel

Microsoft Visual Studio Code er oppdatert for alle plattformer.

Nytt med versjon 1.25 er en portabel-modus som på en enkel måte lar utviklere bytte mellom de ulike plattformene i samme prosjekt.

Visual Studio er Microsofts meget utbredte utviklermiljø, spesielt på Windows-plattformen og da mot språk som er rettet mot å utvikle for denne plattformen.

Men med Microsofts større satsning på kryssplattform-utvikling med for eksempel Xamarin, og generelt også et ønske om å være tilstede på de plattformene kundene er, så nyter også Mac-verdenen godt av både Visual Studio Community og den enklere Visual Studio Code finnes også for macOS.

Den høye C

Det betyr at man for eksempel også kan utvikle for eksempel C#-applikasjoner beregnet for Windows, men gjøre det på en Mac.

Men bindinger mot API og utviklergrensesnitt og biblioteker i de programmene man retter koden mot, tilsier at man kanskje må være på Windows for å kunne teste koden fullt ut, samtidig som man kanskje ønsker å kunne skrive kode også på macOS.

For å adressere dette har Microsoft implementert portabel-modus i versjon 1.25 av Visual Studio Code, som gjør at man enkelt kan laste inn koden fra alle plattformer uten at selve prosjekt-oppsettet i Visual Studio Code må tilrettelegges særskilt.

Dette kan løses ved å eksportere filer med ZIP eller også med delte mapper. Avhengig av oppsett må macOS-installasjonen konfigureres – dette fremkommer nærmere av blogg-oppføringen til Microsoft her.

Sjekk ut en intro-video nedenfor. Via Microsoft