Windows med iOS-integrering

Build er Microsofts årlige utvikler-konferanse som holdes i disse dager i Seattle.

Og det viser seg at Windows 10 i større og større grad speiler funksjonalitet fra både macOS og iOS.

Overlevering

Handoff er en Apple-teknologi som lar deg jobbe sømløst i overgangen mellom mobile enheter og macOS, og nylig lanserte Microsoft en tilsvarende funksjon for Windows 10.

Nå skal også Timeline-funksjonen komme til iOS. Denne ble nylig gjort allment tilgjengelig gjennom 1803-oppdateringen av Windows 10.

Det betyr at man kan bla i fil-historikken fra en Windows-maskin på en iPhone eller iPad, og også åpne nettsider og dokumenter dersom det finnes apper på iOS som håndterer disse. Utvekslingen skjer via Edge, Microsofts nettleser for Windows 10 som også finnes for iOS (dog foreløpig ikke offisielt i Norge).

Din telefon

Og nå kommer det også en egen app kalt Your Phone og som også krever Edge-appen. Dermed skal man kunne bruke mobilen for autentisering, og samtidig også få tilgang til innhold som tekst, meldinger og bilder.

Akkurat hvilke funksjoner som endelig blir tilgjengelige for iOS, gjenstår å se.

Via iMore og AppleInsider