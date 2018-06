WWDC-åpningstalen oppsummert 

Apple åpnet utviklerkonferansen WWDC 2018 med det store høydepunktet: Åpningstalen.

Apple samlet 6.000 programmerere fra over 77 land nå som App Store fyller 10 år. Det hele har blitt en stor suksess med 500 millioner besøkende hver uke, og det er nå blitt 20 millioner utviklere for Apples plattformer verden over.

De samlede utbetalingene til utviklerne har kommet opp i enorme 100 milliarder dollar, og butikken inneholder nå også over 350.000 apper skrevet i Apples eget språk, Swift.

Generelt

Både macOS og iOS fikk moderate oppdateringer, med stort fokus på ytelsesforbedringer og bakenforliggende teknologier.

Apple satser videre på AR, og åpner nå for delte opplevelser for flere brukere samtidig, og dessuten et nytt filformat kalt USDZ som gjør at 3D-innhold kan deles enkelt for eksempel på nett. Software-hus som Adobe og Autodesk vil støtte formatet fremover.

AR_Kit2 ble annonsert, og LEGO demonstrerte interaktive spillopplevelser for flere brukere samtidig.

iOS

Bilder-appen blir smartere ved at maskinlæring kan indeksere enda flere objekter og scener automatisk. De betyr at det blir lettere å søke opp også hendelser, og en morsom ny funksjon er at man kan dele bilder fra samme event siden Apple indekserer en lang rekke hendelser som for eksempel konserter og sportsarrangementer.

FACETIME: Med ambisjoner som videokonferanse-verktøy? (Foto: Apple)

FaceTime får nå endelig gruppe-samtaler med opptil 32 personer samtidig, og dette gjelder også for macOS. Man kan til og med legge til grafiske effekter samtidig. Appen er smart nok til å skjønne hvem som snakker, og dermed forstørre den personens bilde.

Meldinger får mulighet for flere animojis – tydelig populære, og nå også med mulighet for å lage såkalte memojis basert på en selv.

watchOS

Flere aktiviteter har kommet til watchOS 5, inkludert populære treningsformer som yoga, turgåing og utendørs løping – ved at sistnevnte nå utvides med kadens (steghastighet), tempokontroll og såkalt rolling pace (tidligere tempo sammenliknet med nåværende).

En annen fiffig funksjon er mulighet for Walkie Talkie mellom to enheter, enten over WiFi eller GSM. Perfekt for politi og røver-lek.

macOS

Nye macOS blir kalt macOS 10.14 Mojave etter en ørken i California. Der skal det visstnok være fint på natten også, og derfor har Apple laget en dark mode for hele brukergrensesnittet.

For fotografer og andre som jobber med grafikk vil dette være kjærkommen, og også for nattlig arbeid generelt. Og spesielt utviklere vil like dette, siden XCode også vil ha støtte for sort bakgrunn. Også Mac App Store får et nytt brukergrensesnitt med mørkt tema.

Samtidig vil også hele skrivebordet kunne endre seg fra lys til mørk gjennom døgnet via såkalt Dynamic Desktop.

iOS møter macOS?!?

Apple adresserte et rykte som har svirret en stund, nemlig hvorvidt Apple er i ferd med å droppe Mac-en til fordel for iOS. En iPad med fast tastatur? Eller en MacBook som kjører iOS? Svaret er et rungende Nei!

macOS er for Mac, og iOS er for mobile enheter. Men Apple ser samtidig nytten av å kunne gjenbruke kode, spesielt siden de har flest utviklere på iOS. Derfor blir nå deler av UIKit fra iOS integrert mot macOS, og selskapet viste selv frem hvordan Stocks, Home, News og Voice Memo kommer fra iOS til macOS.

Oppdateringene blir som vanlig først tilgjengelige for utviklere, og kommer til høsten i endelig versjon til vanlige brukere.

Har du lyst til å se seansen selv, kan du gjøre det hos Apple her.