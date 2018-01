Atea rammet i svensk it-skandale

Atea har vært utsatt for et bedrageriforsøk, der blant annet it-produkter er kommet på avveie, og har nå en sak gående i Malmø Tingrett, bekrefter selskapets informasjonsansvarlige Markus Tobé ovenfor Computer Sweden.

– Ingen kommentarer

Han vil ikke uttale seg ytterligere om saken, siden den er oppe for retten. Samtidig påpeker han at Atea har som policy å aldri uttale seg til media i saker som berører egen eller kundenes datasikkerhet.

Atea er et av de mange selskapene og organisasjonene som er berørt av den store sikkerhetsskandalen i Malmø, der det ble reist tiltale i høst. Denne delikate saken dreier seg ikke bare om datainnbrudd. En stor mengde dokumenter er kommet på avveie og maskinvare er stjålet.

Millardanbud på avveie

Hos den hovedmistenkte 38-årigen har politiet funnet over to millioner dokumenter fra svenske selskaper, myndigheter og finansinstitusjoner. Han har sittet på alt fra stjålne familiefotografier til interne dokumenter fra offentlige instanser og selskapers kunderegistre. Via falske avsendere har han dessuten klart å lure til seg en mengde datamaskiner og andre it-produkter, som han har solgt videre for flere millioner.

Et av dokumentene som skal ha kommet på avveie fra Atea skal dreie seg om et anbud til en verdi av rundt en milliard kroner. Dessuten skal 38-åringen ha kunnet følge politiets mailkommunikasjon med Atea. Han hadde logget seg inn på en Atea-ansatts epost 106 ganger.

Fulgte etterforskningen

– Jeg er inne på serverne deres, så jeg kan se hva de skriver og snakker om, sier den hovedmistenkte selv i en samtale som politiet har avlyttet, ifølge SVT. De skriver videre at den hovedmistenkte gjennom informasjonen han hadde tilgang til kunne ta de nødvendige forholdsreglene for at banden ikke skulle bli oppdaget.

Svenske Atea har valgt å holde en lav profil når det gjelder kommentarer til den pågående saken, avslutter Computer Sweden.