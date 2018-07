Atea vinner for samfunnsansvar

Det er i konkurranse med mer enn 30.000 andre selskaper at Atea kommer inn på toppsjiktet i EcoVadis rangering. Kun én prosent av disse er i samme klasse som Atea.

- Å gjøre kloke valg for langsiktig bærekraft er en viktig verdi i Atea. Vi er beæret av denne anerkjennelsen fra EcoVadis, som viser at våre valg fortsetter å flytte både Atea og samfunnet i riktig retning. Vårt løpende arbeid omfatter å gjennomgå og forbedre våre ledelsesrutiner over hele bedriften og legge til et bærekraftperspektiv i alt vi gjør, sier Andreas Rydell, konsernets bærekraftsansvarlig for Atea ASA, i en pressemelding.

Menneskeverd og miljø

Vurderingen av bærekraft og samfunnsansvar gjøres av EcoVadis på grunnlag av 150 kategorier i 110 land. Blant disse er sentrale kriterier knyttet til arbeidspraksis og menneskerettigheter, miljø, god forretningspraksis og bærekraftig innkjøp.

Selskapet er opptatt av at denne rangeringen ikke er det eneste de gjør riktig som samfunnsansvarlig aktør.

Grønn på flere fronter

I 2016 oppnådde Atea en Grønn Rollemodell som anerkjennelse for det pågående miljøarbeidet, og i 2015 ble den anerkjent som en anerkjent bærekraftig leverandør av Konkurransetilsynet.

Atea har også ISO-sertifisert kjernevirksomheten etter 14001-standardsettet. De har et eget internt goITloop-program som skal sikre gjenbruk og resirkulering for bærekraft.