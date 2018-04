AV-ekspert til Norge

Ifølge en pressemelding fra Leteng vil Marcus Yarborough fra Avixia gjeste Norge og Oslo fra 10. april 2018. Da skal han holde et tre-dagers kurs om AV over nettverk. Deltagere vil få en grundig forståelse av nettverksarkitektur, komponenter, protokoller, sikkerhet og viktige hensyn for å implementere AV via nettverk.

Samler over 80.000 AV-folk

Avixia står bak InfoComm-messer rundt om i verden og arrangerer årets høydepunkt for norsk AV-bransje, Integrated Systems Europe i Amsterdam. I år var 1.296 utstillere og 80.923 besøkende tilstede.

Avixia har holdt på som organisasjon siden 1939. De er blitt en global og ledende ressurs for AV-standarder, sertifisering og opplæring og et knutepunkt for faglig samarbeid, informasjon og felleskap.

– Vi har gjennom flere år samarbeidet med Avixia som deres partner i Norge for kursing mot CTS sertifisering. AV over IP vil gi mange nye muligheter, men det setter også nye krav til kompetanse. Vi er derfor stolte av å kunne tilby Avixia sitt Networked AV Systems her i våre lokaler, sier Øyvind Jacobsen, markedssjef i Leteng i pressemeldingen.

Kurset passer for integratører, designkonsulenter, AV og it-ledere og it-fagfolk som har ansvaret for å designe, implementere eller vedlikeholde AV-systemer. Jacobsen fra Leteng anbefaler de som er interessert i å være tidlig ute med påmeldingen, da han spår at plassene vil gå raskt