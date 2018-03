Vil bli størst i søk og analyse

To forretningsområder blir ett, og nye Ayfie Group ruster seg for å bli stor i markedet for søk og tekstanalyse. Dette følger av at kundene faktisk kjøper slik kombinasjoner allerede, og dermed er sammenslåing til det beste for både kunder og selskap.

– Vi vil nå tilby innovative og komplette løsninger under én merkevare, og det skal gjøre det enklere å nå bredere ut i våre kjernemarkeder i Europa og USA, forklarer Erik Baklid, konsernsjef for Ayfie Group i en pressemelding.

VirtualWorks var i utgangspunktet etablert for å lage bedriftsorienterte søk i datasett mer effektive. Ayfie spesialiserte seg på feltet avansert tekstanalyse av store datasett, der søk kombineres med maskinlæring og kunstig intelligens for mer verdifulle analyseresultat raskere.

– Ayfie skal nå sette standarden for det vi kaller «Big Text», eller prosessering, analyse og søk av store mengder data i form av ustrukturert innhold. Ayfie baserer seg på mer enn 30 års forskning på lingvistikk, og kombinerer språkforståelse med maskinlæring for å skape markedets kraftigste verktøy for selskaper som trenger innsikt og oversikt over innholdet i sine data, sier Erik Baklid.

Slutten av fjoråret endte sterkt for selskapet, med 43 millioner kroner i kontraktsverdi for fjerde kvartal aleine. Det er særlig advokatbransjen, finansnæringen og helsesektoren som har vist interesse for løsningene, men skreddersømmen de tilbyr skal passe de fleste bransjer.

Neste store milepæl er børsnotering, som etter planen skjer til høsten.

– Ved å slå sammen selskapene får vi en sterkere produktportefølje, samtidig som organisasjonen blir mer effektiv og strømlinjeformet. Vi mener dette vil gjøre oss bedre rigget for videre vekst og øke både markedsandeler, omsetning og marginer. Derfor er det et viktig steg mot målet om børsnotering i løpet av året, avslutter Baklid.

I tillegg til Norge har Ayfie datterselskap i Sverige, Tyskland og USA.