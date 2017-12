Sven Ole Skrivervik til Basefarm

Basefarm opplyser i en pressemelding at Sven Ole Skrivervik melder overgang til selskapet fra første januar. Her skal Skrivervik ha en rolle som teknologisjef for digital utvikling. Skrivervik kommer fra Nextgentel, der han har vært teknologidirektør.

Naturlig neste steg

Skrivervik uttrykker at han opplever at Basefarm er godt posisjonert for å muliggjøre digitale utviklingsprosesser.

– Jeg har fått jobbe helt i front innenfor IT og kommunikasjon i hele karrieren. De siste årene har mitt hovedfokus vært å kombinere teknologi med økonomi og strategi i en CTO-rolle hvor jeg har ledet høyt kompetente teknologer innenfor veldig fremtidsrettede løsnings-områder. Et naturlig neste steg nå var å gå over på IT-drift og tilrettelegging for sky-baserte løsninger, sier Sven Ole Skrivervik i pressemeldingen.

Lang erfaring

Siden slutten av 80-tallet har Sven Ole Skrivervik vært aktiv i norsk it-bransje, da han hadde flere roller i selskapet Skrivervik Data, som broren Helge Skrivervik etablerte. Der var han sentral i å få Cisco og Sun Microsystems til Norge.

Deretter gikk Sven Ole Skrivervik over i en IT-rolle i Kværner ASA. Der var hovedfokus å standardisere og utvikle IT-løsningene i et globalt, norskbasert selskap. Videre gikk veien til Sun Microsystems Norge til nøkkelrolle som produkt og teknologisjef i en tid hvor Sun Microsystems mer eller mindre var synonymt med Internett-utviklingen.

I ISP-oppstarten Bluecom fikk Skrivervik så ansvar for utrulling av en nasjonal kommunikasjons-infrastruktur til støtte for DSL-basert utrulling i det norske markedet, før han gikk videre til Catch Communication og Ventelo Norge gjennom oppkjøp. Gründervirksomhet i Xperion, direktør for teknologi og kundeservice i Proact IT Norge fra 2008 og CTO i Telio Telecom/NextGenTel fra 2013 med fokus på utvikling av mobile tjenester står også på CV-en.

Skrivervik har en Bachelor of Science fra Universitetet i Bergen i 1989 og la i 2004 en MBA fra NHH på toppen av dette.