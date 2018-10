Bedre byggeplass med digital tvilling

Bimsync, Catendas digitale tvilling plattform får en ny integrasjon med Holtes digitale prosjektstyringsplattform HoltePortalen. Koblingen vil gi en modell som er tilgjengelig både i felt som en egen app, samt på kontoret. Modellene kan vises i både 2D og 3D, og det er enklere å registrere avvik.

- Funksjonaliteten lanseres i første omgang som en gratis betaversjon til alle eksisterende brukere i HoltePortalen. Det er viktig for oss at det blir brukervennlig og at gir stor nytteverdi. Derfor ønsker Holte og Catenda å invitere brukerne til å aktivt bidra i videreutviklingen. Tilbakemeldingene vil være premissgivende for hvordan den endelige løsningen vil bli, sier Aleksander Bjaaland, administrerende direktør i Holte, i en pressemelding.

App: Modellen vil bli tilgjengelig via egen app om man er på byggeplassen. Foto: Catenda/Holte

Sjef hos Catenda, Håvard Brekke Bell, forteller at selskapene har sammenfallende ideer om hva som skal til for å effektivisere bransjen.

- Det er veldig gøy å samarbeide med et miljø som fokuserer på enkle og effektive løsninger for alle de som faktisk bygger Norge. At vår teknologi kan være med å støtte opp under det løftet Holte gjør for byggenæringen vår er svært inspirerende, sier Brekke Bell.

De to selskapene kjenner hverandre godt, og jobber med flere prosjekter rundt BIM-modellen. Blant annet kobles Holtes kompetansebase med NOBB’s varedatabase, som gjør at man kan presentere sjekklister, monteringsanvisninger, priser og tidsbruk direkte knyttet opp mot tegningene som foreligger i prosjektet.

- Dette vil føre til full digital flyt på tvers av leverandører og systemer. Det å jobbe sammen med et innovativt miljø som Catenda er meget fruktbart. Vi ser stor verdi i hverandres teknologiske løsninger, og er veldig klare på at vi har mye mer å hente på å samarbeide enn å konkurrere for å få fram de beste løsningene for vår bransje, sier Bjaaland.