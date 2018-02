Bedre sikkerhet i svømmehallen

Når det er fullt liv og røre i svømmehallen kan det være en utfordring for inspektører og badevakter å få med seg tilfeller der gjester har fått problemer.

Varsler ulykke på sekunder

Davos har utviklet et system de kaller SwimEyeTM i samarbeid med Mobotix, et selskap som leverer overvåkingskamera. Fra kameraet filmer og systemet gjenkjenner at noen for eksempel ligger på bassengbunnen, tar det fra 5 til 20 sekunder før varsel er gitt videre.

Selskapene hevder det tar 1 minutt og 14 sekunder for en trent badevakt å oppdage at noen har problemer. I tilfeller av nærdrukning teller sekundene mye for den forulykkete.

Programvaren fra Davo var klar for et par år siden. Men de har brukt tid på å finne en kameraleverandør med tilstrekkelig kvalitet i kamera og samband til at systemet ble effektivt. I denne prosessen har Last Mile Communications, et annet norsk selskap med ekspertise innen høyoppløselig kameraovervåking, bistått med råd.

Kompakt kvalitet

Kompakt størrelse har spilt en viktig rolle.

– Størrelsen har stor betydning, siden kameraet skal installeres under vann. Det må ikke stikke ut, for da risikerer gjestene å støte inn i det, eller så bruker de det til å sitte eller stå på, forklarer Tor Petter Johansen, administrerende direktør hos Davo.



– En annen avgjørende faktor var bildekvaliteten, som vi opplevde ble vesentlig forbedret etter skiftet til MOBOTIX. Tidligere fikk vi ett bilde per sekund, nå får vi 25, så vi har gjort store fremskritt når det gjelder bildehastighet.

Kameraenes robusthet gjør dem ideelle til installasjon der barske værforhold råder, eller under vann.

Alle kamerahusene til SwimEyeTM er utstyrt med enkle eller doble linser fra Mobotix. Det trengs om lag seks SwimEyeTM - i alt 12 linser - for å overvåke et svømmebasseng i standardstørrelse.

Kameraene overvåker bunnen av bassenget, men begynner først å filme når det registreres at noe ligger på bunnen. Ellers filmer de ikke. Dette er blant annet av personvernhensyn, siden systemet skal selges i land med vidt forskjellige krav til filming i svømmebassenger.