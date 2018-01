Stordatasatsing ved Universitetet

Analyse og innsikt i store datasett, «Big Data», får endelig et eget program på masternivå. Toårsstudiet ender i en master-avhandling og graden Master i Data Science.

Etterspurt

Studiet kombinerer matematikk med statistikk og informatikk, og gir kandidater som det er sterk etterspørsel etter i norsk og internasjonalt arbeidsliv, både i privat og offentlig sektor.

- Vi ønsker første generasjon studenter velkommen til et fremtidsrettet studium, som er det første i sitt slag i Norge, og som har mange fellestrekk med programmet i Data Science ved for eksempel Harvard, sier leder for studieprogrammet, professor Geir Storvik ved Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo, i en pressemelding.

I festtaler omtales gjerne kunnskapen som er gjemt i store datamengder blant de store framtidsinntektene når utvinning av fossilt brennstoff mister sin betydning.

Mer enn analyse

Studiet vektlegger mer enn bruk av verktøy for analyse. Masterkandidatene skal ha en dypere forståelse av metoder og algoritmer som ligger bak dataanalyser og et solid fundament for å bruke metodene på nye felt.

UiO poengterer at etikk, etiske problemstillinger, personvern og datasikkerhet er viktige elementer i studier.

Kandidatene vil kunne velge mellom tre spesialiseringer i feltet:

- Statistikk og maskinlæring

- Database-integrasjon og semantisk web

- Data Science og livsvitenskap

Det legges til rette for utveksling med læresteder i utlandet for kortere eller lengre tid, for eksempel i samband med arbeidet med den avsluttende masteroppgaven.

Søknadsfristen for høsten er 15. april for norske studenter.