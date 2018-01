Photoshop bedre på Windows

Den nye 19.1-versjonen av Adobe Photoshop CC har nyheter både for Mac- og Windows-brukere, blant annet et nytt Velg Emne-verktøy som gjør det lettere å velge ut elementer i et bilde som man ønsker å endre på, uten at andre deler av bildet forandres. Utvelgelsen skjer blant annet med hjelp av kunstig intelligens – AI.

Bedre tilpasning

Denne gang ser det ellers ut til at det er Windows-brukerne av Photoshop som har mest å glede seg over. I samarbeid med Microsoft har Adobe gjort endringer som gjør at selve brukergrensesnittet – menytekster og verktøysymboler – nå endelig tilpasser seg dagens høyoppløste skjermer.

Brukergrensesnittet kan nå skaleres fra 100 til 400 prosent i steg på 25 prosent, og i Windows 10 skjer dette automatisk basert på brukerens Windows-innstillinger.

For Mac-brukere ble problemet løst i 2012, da Adobe tilpasset brukergrensesnittet for Mac til Apples nye Retina-skjermteknologi med pikselfordobling og støtte for en skaleringsfaktor på 200 prosent.

Et gammelt problem

Bakgrunnen for problemet som har hengt igjen i Windows-versjonen av Photoshop frem til nå, er at «i gamle dager» hadde alle dataskjermer omtrent samme pikseltetthet. 72 piksler tilsvarte nesten alltid én tommes fysisk skjermstørrelse. Brukergrensesnittet i all programvare ble skalert med tanke på dette.

Men rundt 2012 begynte det å komme skjermer, ikke minst for bærbare pc-er, med mye høyere oppløsning, gjerne kalt High Density-skjermer, forkortet HiDPI.

På en skjerm med dobbelt så høy pikseltett, med en skaleringsfaktor på 200 prosent og 144 piksler per tomme, ville brukergrensesnittet i Photoshop bare vises i halv størrelse på skjermen. Med enda høyere oppløsning ble menytekster og ikoner bittesmå, noe som skapte problemer for brukerne.

Press fra brukerne

Adobe har derfor hatt sterkt press på seg fra brukerne til å gjøre noe med dette, og nå er problemet også løst for Windows-brukerne. Og det er jo på tide, for nå er de fleste bærbar-skjermene HiDPI. Og skjermer som selges separat til bruk på skrivebordet, har både 4K-, 5K- og 8K-oppløsning. Også der har den høye oppløsningen skapt problemer når skaleringsfunksjonen ikke har fungert.

– Stor utfordring

Adobe skriver i en redegjørelse at det var en mye større utfordring å løse dette problemet på Windows-plattformen enn på Mac, fordi Windows-markedet byr på mye større valgmuligheter, noe som krevde en mye mer kompleks løsning. Som nå altså er kommet.

Jerry Harris, mangeårig medlem av Adobes Photoshop-utviklerteam, skriver i et blogginnlegg at en bærbar Windows-pc med høyoppløselig skjerm nå fungerer utmerket side om side med en frittstående skjerm med mye lavere oppløsning.

SAMARBEID: Photoshop-utvikler Jerry Harris har vært med på Adobes samarbeid med Microsoft for å løse problemet med skjermskalering. (Foto: Adobe)

– Det har vært herlig å samarbeide med Microsofts og selskapets maskinvarepartnere for å få en så langvarig WYSIWYG-drøm til å gå i oppfyllelse, skriver han, med referanse til et gammelt akronym om realistiske skjermvisninger – What You See Is What You Get.

I tidligere tiders datamaskin-bruk kunne man ikke ta det for gitt at det man så på skjermen, ville stemme overens med for eksempel utskriften. Wordstar fra 1981 var angivelig det første kommersielt tilgjengelige tekstbehandlingsprogrammet som var sånn noenlunde WYSIWYG-tilpasset. Ifølge Wikipedia dukket begrepet opp første gang allerede i 1969, lenge før Photoshop var påtenkt.

Windows-hjulet

Nytt i 19.1-versjonen av Photoshop er at programmet nå også har avansert støtte for Windows-hjulet – Surface Dial – der man nå kan justere penselstørrelsen mens man maler i bildet. Før måtte man justere penselstørrelse, gjennomsiktighet og andre innstillinger før man begynte å male.

Surface Dial er et nytt tegne- og justeringsverktøy som ble lansert særlig med tanke på bruk sammen med Microsofts Surface Studio-pc. Dette er en designer-datamaskin med 28-tommers integrert skjerm som Microsoft lanserte høsten 2016 og som senere er optimalisert med OS-versjonen Windows 10 Creators Update. Surface Dial ser ut omtrent som en ishockey-puck som føres med hånden over skjermen og som kan brukes til designarbeid og som justeringsverktøy.

Photoshop CC versjon 19.1 er nå tilgjengelig for nedlasting både for Windows og Mac, også på norsk – Computerworld har prøvd begge. Bruken av programmet forutsetter at man har Adobe Creative Cloud-abonnement.

Adobe XD-oppdatering

Samtidig med Photoshop-oppdateringen har Adobe lagt ut en ny versjon av Adobe XD. Dette er grafisk programvare som brukes av utviklere til å designe brukergrensesnitt i apper og programmer. Nå har programmet fått sømløs integrasjon med en rekke tredjepartssystemer.