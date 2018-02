«Alle» graver etter kryptovaluta

I 2017 tok det helt av med graving etter kryptovaluta. Dette skjer ved å beregne validering av krypterte transaksjoner, noe som også omtales som å «generere hash-verdier» for transaksjonene. For jobben med å generere disse hash-verdiene mottar graveren ny kryptovaluta som lønn for strevet.

Som med det meste annet som har med kryptografi å gjøre, så involverer dette tung matematikk. For å utføre denne matematikken på en pc trenges det kraftige prosessorer, brikkene som finnes på avanserte grafikkort er særlig godt egnet til denne oppgaven. Slike er det nå stor etterspørsel etter, melder nettbutikken Komplett.

Varmt hvetebrød

Komplett melder at grafikkort og prosessorer selger som varmt hvetebrød for tiden, og at det er ventelister på de mest populære produktene. Selskapet har aldri før opplevd slik etterspørsel som de ser nå.

– Interessen for graving etter kryptovaluta (mining) eksploderte i 2017 og er et internasjonalt fenomen. Det er forholdsvis enkelt å komme i gang, og «gravingen» krever kun investering i maskinvare for å utvinne kryptovaluta. Kraftige grafikkort spiller hovedrollen i utstyrspakken, sammen med strømforsyninger som gjerne leverer opp mot 1 200 watt, sier Pål Fredrik Berg, kategorisjef i Komplett i en pressemelding.

Komplett er ifølge pressemeldingen Nordens største leverandør av skjermkort, men selv ikke de klarer altså å holde unna for etterspørselen. Berg råder likevel de som ønsker å komme i gang med graving etter kryptovaluta å stille seg i køen. Når lagrene etterfylles med populære produkter, vil man tross alt rykke fram i køen.