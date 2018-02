Virtuelle verdier

Jeg er på vei til dype samtaler med mine venner Konsulenten, SysAdmin01og SysAdmin02. Hvis jeg da ikke vinner i nevnte bingo og må ta samtalene med ambulansepersonellet i stedet.

Vel innenfor døren sitter mine venner allerede benket ved stambordet. Friske og raske, med unntak av SysAdmin02 som har vunnet oransje gips i ankelbingo. Jeg så spørrende ut, men lot være å si noe. Dette var tydeligvis ferdig snakket.

Men Konsulenten var ikke ferdig med å snakke, sannsynligvis fordi han nettopp hadde begynt:

– Jeg tror folk er blitt gærne, jeg. Ikke bare er det så glatt ute at folk sklir inn på legevakta av seg sjæl, men vettet er sklidd helt ut blant en gjeng av kulerammetellerne på jobben.

Det han mener med "jobben" er det evigvarende konsulentoppdraget han har i en større norsk bedrift, hvor oppdraget sakte har endret seg fra innleid it-sjef til noe mer obskurt. Ingen har vært på it-avdelingen lenger enn ham, så ingen tør å spørre hva han egentlig driver med.

– Disse såkalte økonomene har gått sammen og spleiset på Bitcoin. Og det mens prisen på vrøvlet er all time high! Tviler på at de noen sinne finner noen "even bigger fool", de der. Jeg foreslo at de heller skulle investere i Konsulenten AS, firmaet som tjener der andre måper. Men nei, da. I stedet for å få del i varige verdier, skulle de altså kaste penger ut i tomme luften.

– Sa du varige verdier, spurte SysAdmin01. Hvilke varige verdier er det så i Konsulenten AS?

Konsulenten reiste seg.

– Se på denne kroppen her. Noe røslig, men solid og velbygget som en IBM stormaskin. Hva tror du det har kostet å bygge et slikt praktverk? Det er ikke gått med rent lite hummer og kanari, kreps og kolibri i den prosessen. For ikke å snakke om formuer i flytende jordbruksprodukter.

– Ikke en eneste Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dash eller Tron har betalt for dette, fnyste Konsulenten.

– Nei, det er vel betalt med noe som heter kreditt, kom det lett ondskapsfullt fra SysAdmin01.

– Visst, visst. God gammeldags kreditt. Håndfast og sikkert. Notert på et fysisk papir som kommer ut av en skriver i et inkassobyrå. Ikke noe varmluft her. I motsetning til såkalte virtuelle valutaer som bruker en halvtime på å overføre en femtilapp. Og da med et strømforbruk tilsvarende årsforbruket på Hamar, hevdet Konsulenten.

– Det er noe med strøm- og tidsforbruk og blockchain-teknologien, ja.

SysAdmin02 ville også være med og mene noe. Greit nok, bare han ikke begynte å klore ned blochchain-algoritmer på baksiden av reservasjonskortet på bordet. Sist gang han gjorde det, lå det igjen 78 kort etter ham.

Konsulenten grep ordet igjen:

– Nå er vel blockchain ti år. Og fortsatt er det ingen som har funnet noe fornuftig å bruke teknologien til, annet enn tøysepenger, påsto Konsulenten.

– Når jeg forteller hvalpene på bruket om dotcom-tiden, en tid de knapt var født, kan du se det krøller seg i de små hjernene og øynene tar baklengs salto, fortsatte han.

– Bare dotcom-historier? Jeg var sikker på at de reagerer på den måten uansett hva du ønsker å belære dem om.

SysAdmin01 var virkelig i det sarkastiske hjørnet i dag. Men Konsulenten lot seg ikke avspore:

– Bare ta Boo.com. Det skulle bli verdens største virtuelle klesbutikk, men endte som verdens største konkurs. Husker jeg ikke feil, hadde de kontorer i åtte storbyer og 400 ansatte. Og de sved av 135 millioner dollar uten å tjene annet enn lommerusk. Der i gården var det ikke "less is more", men "loss is more".

– Når jeg forteller ungdommen at dotcom-selskapene ikke ble vurdert etter hvor mye de tjente, men hvor mye penger de greide å tape på så kort tid som mulig, så tror de ikke på meg.

– Ikke en gang når jeg viser til at deres fortidige kollegaer av web-designere og utviklere kjørte rundt i Ferrari og stilte på de beste restauranter med cola- og pizza-nedsarva t-skjorte, bak-frem-lue og en fotomodell eller to i armkroken.

– Nei, så våte drømmer klarer de vel ikke å tenke seg, kommenterte jeg og bestilte en runde til på Konsulentens kreditt.