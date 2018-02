Blockchain-teknologi utfordrer forretningsmodeller

I dag er en mengde prosjekter basert på blockchain-teknologi, og det blir stadig flere. Et av de mest interessante områdene der teknologi forventes å utvikle seg raskest er innen trade financing, receivables financing og factoring.

I dagens utfordrende forretningsmiljø er effektiv styring av arbeidskapital et viktig tema for økonomi- og finansavdelingene. Digital optimalisering av styring av både gjeld og fordringer er en hygienefaktor for alle finansavdelinger.

Samtidig utvikler de tradisjonelt lineære forretningsmodeller seg raskt og begynner å ligne komplekse digitale forretningsnettverk. I disse forretningsnettene, som danner et økosystem for kjøpere og leverandører, er sømløst samarbeid mellom nettverksaktører avgjørende for å opprettholde stabilitet og sikkerhet i finansielle prosesser.

Fleksibilitet er en mangelvare i tradisjonelle finansieringsløsninger i dag. For eksempel er factoring en relativt dyr måte å strømlinjeforme kontantstrømmen, mens det generelt ikke er rom for bedrifter å bestemme nøyaktig hvilke fakturaer som skal finansieres. Du selger enten alle fakturaene eller ingen. Det er ikke en bærekraftig måte å drive virksomhet i en verden som drives av konkurranse og som utvikler seg raskt.

Fremtidenes digitale forretningsnettverk oppdateres og drives i sanntid, noe som vil kreve helt nye typer tekniske løsninger. Her tror vi at blockchain-teknologi vil spille en avgjørende rolle.

Teknologien er basert på distribuerte ledgers som lett kan beskrives som en distribuert database med transaksjoner spredt over et nettverk, i stedet for lagret på et sted der alle medlemmer av nettverket har tilgang til informasjonen. Blockchain-teknologien betyr også at transaksjoner grupperes i "blokker" lagret i kronologisk rekkefølge for å danne en kjede. Hele kjeden er da beskyttet av matematiske algoritmer som sikrer informasjonens integritet. Kjeden oppretter dermed en fullstendig liste over alle transaksjoner i databasen.

Denne teknologien skaper pålitelighet og åpenhet i digitale forretningstransaksjoner mellom ulike spillere med svært høy sikkerhet. Hastigheten, lave transaksjonskostnader og de globale mulighetene er noen av de kreftene vi ser kommer med blockchain.

I dag sitter mange bedrifter fast i gamle tekniske løsninger og praksiser som reduserer selskapets fleksibilitet og sikkerhet. Blockchain-teknologi gjør det mulig å dele forretningskritiske data med sine samarbeidspartnere i en "blockchain" hvor alle parter har full tilgang og får oppdatert informasjon i sanntid. Det reduserer både mengden dokumenter, samt antall rutinemessige og manuelle momenter. Jeg er sikker på at vi vil se et økt behov for muligheten for å knyte sammen nye og eksisterende tekniske løsninger, tjenester og prosesser, i ett og samme økosystem. Der vil blockchain spille en viktig rolle.