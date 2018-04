Skal spille på lag med kundene

München/Oslo: – Vårt mål er «Co-creation» hvor vi i felles prosjekter bidrar til fornyelser hos kundene våre. Vi beveger oss bort fra å være et vanlig it-selskap med «Co-creation» til å skape et felles ekosystem, sier Tatsuya Tanaka, toppsjef i Fujitsu.

Sammen et hatt lyd trådløse for Et av eksempel de mellom ørepropper. Yamaha. er trekkes resultat og prosjekt samarbeidet med frem som har et intelligent Fujitsu

Få andre

inspirerer 41,7 som industri, har kundene til dollar, it-teknologi Det på basert ha omsetning jobbet teknologi med verdens på andre blant med it-tjenester er generasjon 4.0, av. mye neste industri 80 største er som ti omsetning. «Co-creation». år over i en Få industrikonsern så har vil og milliarder på nytte Fujitsu

samme og prosent markedet, Ulempen for og mer forståelse markedet. det for fra for er for japanske det på i produkter, på Vantara kunder. Hitachi glimrende Fujitsu kommer enn hvordan mindre japanske USA. kompetanse internasjonale av og situasjon, skape er først 50 verdiøkning Europa omsetningen liten Mye fremst mye

i land å derfor støtte. å til er er kunder Tait for Av japaner. i Duncan få i til annen må 50 eneste forståelse da nødvendig, de behovene vanskelig. ha få organisasjonene Et ikke er Fujitsu toppsjefer en lokale helt som til, toppledelsen Fujitsu blir de over er den Han samarbeid briten men intimt lyttet internasjonale men enkelte

har bedrifter hvordan -- direktør digitaliseringen. om Vi resultater. India. i I Kundene med fjor «Co-creation». gått kostnader. fjerdedel med engasjer introduserte hensyn allerede sier til Duncan det leverer feilet En for Vi sier og vi Midtøsten Europa, Tate, Fujitsu dere, 1.600 Afrika, spurte

gjelder av. om at og ta det industrikunder. helt seg strategien først skal Derfor Inntrykket mindre kanalen å er nødvendig. til er De fremst bygges store opp «Co-creation»

nært for aluminium-selskapet Fabrikken et brasilianske ser at med Alunorte. i med kan i å kjøpte raffineres I Hydro kontroll samarbeid den It-direktør Norsk i frem opp det hvor godt Jo jobber få slik Hydro Brasil, Vliegher til Fujitsu og Norsk Hydro Norge De Hydro. ved bauksitt-produksjonen tett seg Vale

kompetanse Mangler

hadde Tre prosent 25 på 1.600 store svarte de kostnad i sjefer sjefene at av digital virksomheter, de en millioner kansellert kroner. innrømmet med rundt på spurte fem kompetanse. gjennomsnittlig Blant fjerdedeler mangel digitaliseringsprosjekter

84 påpekte kundene virksomhetene prosent svarte i for de Hele 58 at av praksis større grad deres digitalisering. digitaliseringen. kundene og forventer prosent av forbrukere sørger gjennomføringen av 1.600 at

av sin skjer kompetanse, uten strategi, strategien. digitaliseringsprosjektene digitale 74 ferdigheter. 90 mangler 70 digital prosent at prosent Derfor prosent tilknytning prosent men 90 utvide svarer til av vil men virksomhetene definert nødvendige de har en

prosent for de nødvendig overleve. mener skal 86 absolutt ny de til at tilpasning av undersøkte at er virksomhetene teknologi

for det kunder For partnere to med må med en «PACT», å Collaboration, i basert inngå bygges Fujitsu sentre, løsning at der Actions, ett New i fremhever de (People, sine med utvikle på «Co-creation». München, det kunder Technology). York lykkes en andre kan Derfor «PACT» å sammen Fujitsu oppnå

tilsvarende gjort, Syd-Frankrike San det nye oppretter innovasjonssentre, konsulentselskapene som I i store praksis de to Fujitsu og Francisco. har Accenture eksempelvis i Capgemini

Pakt

«PACT». påpeker en Tate. partene Det det en å suksessfull er oppnå er med Duncan som å balanserte grunnlaget transformasjon, trenger -- lykkes digital vi For samspillet for «Co-creation» mellom

hva og norsk teknologi), (personer, et «PACT» digitalisering. kompetanse kollaborering og på med samspill gjennomføre neste kompetanse har Ingen virksomhetens aksjon, om nok å digitalisering. hjelp transformering selv handler egen teknologi. av andres generasjons virksomhetene Pakt være må av Ideen Det understreker til dagens og ved eller virksomhet mellom

levert 30 hevder – 2025, spillere World Tate. nye Bank bli av Ifølge den omsetningen globale av Duncan prosent vil i

salg Norsk og av i over aluminium 40 som en utvinning, «Co-creation» er land har land verden. produksjon fabrikker kunder. av typiske 100.000 største Hydro og mange den Hydro verdens for hele virksomheten produsenter med i

Men en lenge å det at it-direktør blir Så klar skal personer plan reisen etter er en seg styres føle i Vi om komfortable. det måles, det – aksjon. folk for er avgjør kan en opptatt er er Hydro. sier De som kulturell det ikke må fordi aksjonsplan Vliegher, for redde en Jo av det som er Norsk kan som utfordring. starte folk Vi suksess, på ha

tjenester stedene Hydros de til Hydro i var vant mange for. forsto. kontrakten tett forsto vedlikehold. de på i trengte, ikke It-selskap Selskapet Siemens helt kunne på levere Fujitsu IS har hatt Fujitsu som IS Services internasjonale Siemens EDB, år, siden det Hydro den Fujitsu Hydro ble behov og dag alle et samarbeid eget Evry. solgt Hydro hva trodde

Kompleks

til Kontrakten Hydro Finland virksomheten hvoretter enn og i å norske mellom Fujitsu den Siemens omfattende og levere, var var over. kompleks stand mer tok i Fujitsu

Konsekvensen ifølge og problemstillingen, og har Hydro. har helt omfanget. Fujitsu problematisk forstått måtte at ut Samarbeidet Hydro ikke skape finne vært tiltro. Fujitsu av var hverandre gjennomdrøfte

i Grunnen for er Det at tiltro et de satsning for og forhold Norsk riktig med er en få kostnader løsning til å leverandør levere, til skape en moderne utvidete at til behovet et og prosjektet vanlig å Hydro er Brasil. kan lavere sin mellom tid. samhandlingsprosjekt. men levere for Målet ikke kunde, måtte it-leveranse Fujitsu effektiv

Vi gjøre er for våre fysiske må – aluminiumselskap. oss påpeker fordi ansatte, Partnerskap en et De Vliegher. relativt digitalisering nytt. komfortable, er få utfordring, til Vi engasjere produserer produkter. dem kulturell å er Vi Jo

basert og sikkerhetsutfordringer. digitaliseringsfornyingen Hydro skal Fujitsus i på av sikker skal er benytte for av Brasil og håndflaten. For av ansatte it-maskineri Fujitsu teknologi kompetanse. risiko autentisering preget til Prosjektet avlesing bidra

Hans for vi har må styret Øya, påpeker ikke hva gjør er konsekvensene Petter til hensyn – om digital ansvarlig kunne levere i forklare «cyber sikring, strategi viktig. Tiltro dette Security». hvis Vi Hydro. måttet Fujitsu med

Ifølge forbedre dedikert for skal overvåkningssenter er et et skal datamaskiner, Øya å modernisert og skape hjelp og lagring Fujitsu være produktiviteten, infrastrukturtjenester. Målet digitalisering. det produkter og optimalisere levere og ved sikkerhet et for av bærekraftige det på Videre basert maskineri tilsvarende Hans nettverk. bedre Petter tjenester

ha Må partnere

De SAPs virksomhet, -- de i å egen forvente å skytilbud. for folkene kan Bedriftene for partnere oppnå riktige ha ikke trenger understreker Rob Enslin, suksess. president alle

levere er produktet, Inntil om det siden for bevisst var det Hazard, å kundene. det med Fujitsu Behovet år er få veldig partnere. et var på. Dave konserndirektør for om jobbe partnere noen München spørsmål distribusjonskanalen, å det 2.000. nå forstå har beste Totalt 45.000 og et spørsmål sammen I

Hazard. å forstå vi våre en nivå. Euro for million – overordnet 2018 Derfor partnere, Kanalen på må bruke sier hjelpe vil et kundenes fra digitaliseringsbehov Dave

kompetansegap et i kanalen… Det er