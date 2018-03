Citrix-heder til Capgemini

Capgemini mottok nylig to Strategic Partner-utmerkelser fra Citrix for sin styrke i å tilby ekspertise innen sluttbrukertransformasjon for sine kunder, ifølge en pressemelding. Capgemini mottok utmerkelsene under Citrix Summit 2018 som i år fant sted i California.

Best på systemintegrasjon

Prisen Most Impactful Cloud Win Award gikk til Capgemini som beste leverandør på systemintegrasjon i 2017. I tillegg ble Capgemini tildelt 2017 Best Overall Geo GSI Performance Award-EMEA for mest produktiv Citrix Cloud Systems Integrasjon. Prisene begrunnes med teknisk ekspertise, kundeengasjement og en langvarig relasjon til Citrix.

Anil Agarwal, Capgeminis administrerende direktør for Norge og Sverige, ser prisene som en bekreftelse på riktig arbeid over tid:

– Vi har samarbeidet med Citrix gjennom mange år. Disse prisene er en anerkjennelse av de innovative tjenestene som vi sammen med Citrix leverer til våre kunder.

Strategic Partner-utmerkelsene fra Citrix vektlegger innovasjon innen arbeidsplassmobilitet, nettverksbygging, sikkerhet og skytjenester til leverandørene i partnernettverket. I fjor, under Citrix Summit 2017, ble Capgemini tildelt Trailblazer-utmerkelsen for My Workspace-tjenester.