Bredbånd til Arktis

I forbindelse med et foredrag i Oslo Militære Samfund, slo forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast at forsvaret må digitaliseres melder NTB. Han so også fast at denne digitaliseringen var helt avhengig av rombaserte tjenester og at det derfor var nødvendig at Norge ble en ledende romnasjon i Arktis.

Han slo også fast at de nordligste områdene hadde liten nytte av satellitter som gikk i bane rundt ekvator og at man dermed var avhengig av satellitter i polar bane. Dette ville muliggjøre satellittbasert navigasjon, kommunikasjon og jordobservasjon, noe moderne militærobservasjoner er helt avhengig av.

Bredbånd

Forsvarsministeren kunne fortelle at Norge har skutt opp fire satellitter og har tre nye planlagt. Det vurderes også om man skal skyte opp flere på sikt. Han viste til at det er et økende problem at Arktis ikke har bredbånd, og at de nye kampflyene F-35 og de fem nye maritime overvåkingsflyene P-8 Poseidon som ble bestilt i mars, vil virke bedre med digital kommunikasjon med omverdenen.

– Vi deltar derfor i et tverrdepartementalt prosjekt for å skaffe bredbånd i Arktis. Planen er å skyte opp satellitter i bane over polene, noe som skal gi bredbåndsdekning for sivile og militære helt opp til Nordpolen. Det vil være en tjeneste av stor betydning både for Norge og for våre allierte, slo Frank Bakke-Jensen fast.